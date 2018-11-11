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Erdoğan ve Trump görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğinde bir süre sohbet etti.

11 Kasım 2018 Pazar 09:08
Erdoğan ve Trump görüştü!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetlisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nı sonlandıran Ateşkes Anlaşması'nın 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Paris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Orsay Müzesi'ne geçti.

"Picasso Bleu et Rose" isimli serginin resepsiyonuna katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş başkanları ile eşleri onuruna verilen akşam yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Orsay Müzesi'ne gelişlerinde Türk ve yabancı basını selamladı.

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Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti

Müzede gezisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ve eşi Galina Dodon ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Macron tarafından verilen akşam yemeğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump yan yana oturdu.

Erdoğan ile Trump bir süre sohbet etti.

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Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 09:08
  1. cumhurbaşkanı
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Donald Trump
  4. paris

YORUM YAZ

  • emreemre6 dk önce
    bune samimiyet maşallah
  • Abdullah3Abdullah338 dk önce
    Neden eşler yer degiştirmiş bu fotoda. Enteresan tabi.
  • kanikani54 dk önce
    trump nasil aldim papazi diye bakiyor
  • Settullah Sülen EfendiSettullah Sülen Efendi1 sa önce
    Trump ile o tablo`da ben olacaktim ama olmadi. Yakinda gelirim ve en güzel pozu veririz.
  • Niyazi Cigköfte ve leblebiNiyazi Cigköfte ve leblebi1 sa önce
    Vay be tablo`ya bak, Trump efendi senden Demirtas bey, ve Abdullah Öcalan`i da isteyecek. Vermezsen kur ayarlari le oynanir...
  • George Hasan MollaoğluGeorge Hasan Mollaoğlu1 sa önce
    Papaz Brunson efendi sayesinde güzel bir tablo, iste böyle olun. Lider Trump ne derseo o olur ! Brunson sayesinde paraniz az da olsa denge`de. Yoksa Dolar 12 tl olacakti.
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