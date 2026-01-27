Erdoğan ve Trump arasında kritik telefon trafiği: Masada Suriye ve Gazze var

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler ve Gazze'deki barış süreci gibi kritik bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, iş birliğini ileri taşıma mesajı verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi vurgulandı.

Liderler; savunma sanayii, ticari münasebetler, Suriye’deki güncel tablo ve Gazze Barış Kurulu’nun çalışmaları başta olmak üzere stratejik öneme sahip bölgesel ve küresel gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ortaklığın geliştirilmesinin hem Ankara hem de Washington’un ortak çıkarına olduğunu hatırlatarak, iş birliğini artırma kararlılığını ifade etti.

SURİYE VE GAZZE DOSYALARI MASADA

Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin sınır komşusu Suriye'deki istikrara verdiği önemi dile getirdi.

Suriye’de varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının harfiyen uygulanmasının kritik olduğunu belirten Erdoğan, sürecin ABD ve Suriye makamlarıyla tam eş güdüm içerisinde takip edildiğini vurguladı.

Öte yandan Gazze’deki insani trajedinin sona erdirilmesi ve bölgenin yeniden inşası konusuna da değinen Erdoğan, Gazze Barış Kurulu’nun bölgede kalıcı barışın kapısını aralayacak hayırlı adımlar atmasını temenni ettiğini belirtti.

 

