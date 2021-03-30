Erdoğan ve Putin’in dostluğu emperyalistleri durdurdu!

Türk-Rus ilişkilerini iki yüz yıldır sürekli gererek iki büyük devleti savaştıran Avrupa merkezli Siyonist yapı, bu sayede Osmanlı’yı parçalayarak, İslam coğrafyasını kaosa sürükledi. Akit’in yaptığı araştırmaya göre, dünya ekonomisini ve siyasetini yönlendirmeye başladıkları 1700’lü yılların ikinci yarısından beri Siyonistler, iki büyük gücü sürekli birbiriyle savaştırarak hem Avrupa’yı iki büyük tehditten korudu, hem de Osmanlı’yı bitirerek gelecekte kuracakları İsrail’in yolundan Türkleri çekmeyi başardı.

Ortadoğu, emperyalistlerin rahatlıkla parçalayıp yutabileceği kıvama getirildi

Osmanlı ve Rusya arasında yapılan 16 savaşta her iki taraftan milyonlarca kişi hayatını kaybetti. Büyük maddi yıkımlar yaşandı. Avrupa’nın doğu ve güneydoğusundaki iki süper gücün sürekli savaşması sayesinde öncelikle dünya imparatorluğu hayalinin peşinde koşan Siyonistlerin yuvalandığı, Papalığın bulunduğu merkezi ve Batı Avrupa rahat bir nefes aldı, hem de ileriki yıllarda kurulacak İsrail Devleti’nin temellerinin rahatça atılması sağlandı. Osmanlı’nın zayıf düşürülmesiyle öncelikle ileride kestirme deniz yolunun geçeceği Mısır’dan, Doğu Akdeniz’in adeta deniz üssü olan Kıbrıs’dan ve adalardan İslam’ın sancaktarı Türkler çıkarıldı. Böylece Ortadoğu, emperyalistlerin rahatlıkla parçalayıp yutabileceği kıvama getirildi. Yazık ki, ne Rusya, ne de Osmanlı, kendilerini sürekli birbiriyle çarpıştırarak güçsüz düşüren bu entrikalar zincirinin bir türlü farkına varamadığı için emperyalistlerin planı kusursuz bir şekilde işledi.

Türkiye’nin başına 2003 yılında geçen Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in batılı emperyalist güçlerin iki ülke arasındaki ilişkilerin sürekli gergin olmasına dayalı kadim politikalarının farkına varmasıyla işler değişti. Her iki ülke için büyük şans olan iki güçlü ve karizmatik liderin tarihten ders çıkarmasıyla birlikte, iki ülke ilişkilerinde öteden beri mevcut zorlukların etkisi azaldı. Öncelik, iki ülkenin bölgesindeki çıkarlarına ve bölgeye dış güçlerin müdahalesinin azaltılmasına verildi.

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı sırasında, 25 Kasım 2015’te düşürülen Rus uçağına, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un 19 Aralık 2016’da FETÖ tetikçisi bir polis tarafından öldürülmesine rağmen iki ülke arasındaki ilişkilerin kopmasına izin verilmedi. İki ülke arasındaki karşılıklı saygı ve işbirliğine dayalı ilişkiler sayesinde emperyalistlerin Suriye’yi parçalayıp Akdeniz’e açılan kukla bir terör devletini kurmasının önüne geçildi. Kuzey Irak’ta kurularak Suriye’nin kuzeyindeki kukla devletle birleşmesi amaçlanan sözde Kürdistan projesine de Türkiye ve Rusya’nın İran’ı da yanlarına alarak karşı çıkmasıyla engel olundu. S-400 hava savunma sisteminin Türkiye’ye satışıyla da batılı emperyalist güçlerin Doğu Akdeniz’deki etkinliği büyük ölçüde kısıtlandı. Son olarak geçtiğimiz eylül ayının sonlarında başlayan ve 44 gün süren Karabağ Savaşı’nın Azerbaycan’ın zaferiyle sonuçlanmasında da Rusya’nın Türkiye ile iyi ilişkilerini hesaba katarak tarafsız kalmasının etkisi büyük oldu.

Türk-Rus dostluğu emperyalistlerin kurduğu bütün oyunları bozdu

Tarihi gerçekler, son yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin’in geliştirmeyi ve yaşatmayı başardığı iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin çok değil, iki yüz yıl önce yakalanması halinde hem dünya haritasının çok farklı olacağını, hem de İslam’ın daha güçlü bir şekilde dünyada söz sahibi olacağını gösteriyor. İki büyük liderin kurduğu ikili diyalog ve karşılıklı saygıya dayanan iyi ilişkiler, daha şimdiden Ortadoğu’da, Doğu Akdeniz’de ve Kafkaslar’da emperyalistlerin kurduğu bütün oyunları bozmayı başarmış görünüyor. Geçmişte Osmanlı-Rus savaşları yaşanmış olsa da Türkiye ve Rusya’nın başına geçen iki büyük lider Erdoğan ve Putin, tarihten ders alarak iki ülkeyi, sorunlar yaşansa da köprüleri atmayı reddeden, emperyalistlerin bölgedeki oyunlarına engel olan iki müttefike çevirdi.