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Siyaset Erdoğan ve Putin telefonda görüştü
Siyaset

Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Görüşmede Dağlık Karabağ, Suriye, Libya, ortak enerji üretimi ve Rusya’nın geliştirdiği Covid-19 aşılarının ele alındığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-19 09:02:00 -
Erdoğan ve Putin telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Kremlin Basın Servisi tarafından görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin Dağlık Karabağ, Suriye, Libya, ortak enerji üretimi ve Rusya'nın geliştirdiği Covid-19 aşılarını ele aldığı bildirildi. Açıklamada, “Her iki lider çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan Rus-Türk ilişkilerini daha da genişletme eğilimlerinin altını çizdi. Öncelikler arasında enerji sektöründe büyük ortak projelerin uygulanması yer alıyor. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 9 Kasım'da imzaladığı ve 11 Ocak tarihli mutabakatların uygulanması durumu ele alındı" denildi.

Erdoğan ve Putin'in Dağlık Karabağ'da Rusya-Türkiye Ortak Gözlem Merkezi'nin çalışmalarının başlamasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdiği de ifade edildi. Açıklamada, "Liderler Rusya ve Türkiye'nin İdlib bölgesinde durumu istikrara kavuşturma çabaları ışığında Suriye'ye yerleşmiş terörist gruplara karşı mücadeleye olan karşılıklı bağlılıklarını yeniden teyit etti. Astana formatı da dahil olmak üzere Suriye içi siyasi süreci daha fazla desteklemek niyetinde olduğu ifade edildi. Ayrıca Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede uzun vadeli normalleşmeyi sağlamak için Birleşmiş Milletler'in yardımıyla Libya'da geçiş yetkilileri oluşturmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca liderler Rus korona virüs aşılarının Türkiye'ye tedarik edilmesi ve söz konusu aşıların Türkiye'de üretilmesi ihtimali hakkında görüştü” denildi.

Açıklamada ayrıca, Putin'in Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'nın 13 Türkü katletmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini sunduğu aktarıldı.

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