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Erdoğan ve Putin tarihi kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de gerçekleştirilen harekatta ABD ile yapılan mutabakatta verilen 120 saatlik sürenin dolmasına saatler kala gittiği Rusya'da, Vladimir Putin'le kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin toplantının ardından ortak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Tarihi bir mutabakata imza attık. 23 Ekim itibariyle 150 saat içinde YPG güvenli bölgeden çıkarılacak. 150 saatin sonunda 10 km derinliğinde Türk-Rus devriyeleri başlayacaktır" dedi.

22 Ekim 2019 Salı 19:54
Erdoğan ve Putin tarihi kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Suriye'yle ilgili alınan tarihi kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Rusya'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti özellikle ifade etmek istiyorum. Özellikle bugünkü görüşmelerimizde ana gündemimiz Suriye'deki gelişmelerdi. Bunun yanısıra ikili ilişkilerimizi de etraflıca ele alma fırsatı oldu.

"Çalışmalar kararlılıkla devam edecek"

Ekonomi alanında milli paralarla ticaretin artırılmasına, buna yönelik anlaşmayı da bildiğiniz gibi kısa süre önce imzalamıştık.Bu anlaşmanın 100 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşmada önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Akkuyu ve Türk Akım'da işbirliğimiz sürüyor. S-400'de teslimatlar yapılıyor. Önümüzdeki dönemde de ortak çıkarlarımız doğrultusunda bu çalışmalar kararlılıkla devam edecektir.

"Sayın Putin'le çok ciddi çaba harcadık"

Sayın Putin'le Suriye'de barış, huzur, istikrarın tesisi için gerek ikili düzeyde gerekse Astana formatı kapsamında çok ciddi çaba harcadık. Soçi Muhtarısı dahil pekçok önemli karara imza attık. 16 Eylül'de Ankara zirvesiyle Anayasa Komitesi'nin kuruluşunu ilan ettik. 30 Ekim'de komite toplanacak. Beklentimiz komitenin Suriyelilerin meşru ve haklı beklentileri çerçevesinde gerçek ve kapsamlı değişiminin önünü açmasıdır.

İdlib yaptığımız görüşmelerin gündemiydi. Gelinen aşamalarda saldırılarda azalma yaşandığını görmek memnun edici. Bizim hiçbir zaman ülkenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur. Barış Pınarı Harekatı’nın ana gayesi teröristlerin bölgeden çıkartıp Suriyelerin geri dönüşünü sağlamak.

"Rusya ile tarihi anlaşmaya imza attık"

Bugün tarihi bir mutabakata imza attık. Türkiye ve Rusya Suriye topraklarında ayrılıkçı hiçbir gündeme izin vermeyecektir. 150 saat içinde YPG 30 kilometre dışına çıkarılacak. 150 saatin sonunda Barış Pınarı'nın batısı ve doğusunda 10 kilometrede Türkve Rus devriyeleri başlayacaktır. Suriye halkı olarak ülkede istikararın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışacağız.

Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır.

Terörist sızmalara karşı her iki ülke gereken önlemleri alacak. Muhtıranın gözetimi ve koordinasyonu için ortak bir mekanizma kurulacaktır.

"Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlı olsun"

Muhtıranın ülkelerimiz ve Suriyeli kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Suriye'de barış, güvenlik ve istikrarın yeniden hakim olması için tüm gücümüzle çalışmamıza devam edeceğiz . Sayın Putin'e teşekkür ediyor, sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

Putin'in açıklamalarınden önemli başlıklar;

Sayın Cumhurbaşkanı, bayanlar, bayanlar. Türkiye Cumhurbaşkanına davetimi kabul ettiğim için müteşekkiriz. Kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık, davetimi o gün dile getirdim. Suriye Arap Cumhuriyeti'ndeki durumu müzakere ve Fırat'ın ötesindeki durumu da ele almak için bugün biraraya geldik. Sayın Erdoğan Türkiye'nin askeri harekatıyla ilgili açıklamalar yaptı. Biz defalarca Türkiye'nin milli güvenliklerini temin etmek için adımlar atmak istediği niyetini anlayışla karşılıyoruz.

Türkiye’nin endişelerini paylaşıyoruz. Suriye ile kuzeydoğundaki Kürtler arasında geniş bir diyalog başlatılması gerekiyor.

"Türkiye ile Suriyeliler birlikte sağlayacak"

Terör örgütlerinin Türkiye'nin gerçekleştirmiş olduğu harekattan yararlanmaması, bunların arasında DEAŞ var. Militanları cezaevlerinde bulunuyorlar, kaçma teşebbüsünde bulunuyorlar. Suriye'de kalıcı barışın ve istikrarın sağlanması ancak bu ülkenin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duymakla mümkündür. Bölgedeki barışı ve istikrarı Türkler ile Suriyeliler birlikte sağlayacak. Suriye hükümeti ile kuzey doğudaki Kürtler arasında geniş diyalog başlatılması gerekiyor. Bu kapsayıcı diyalog yoruyla Kürt, çok uluslu Suriye halkının hak ve hukukları ancak bu şekilde savunulabilir.

"Ulusal paralarla ödemeleri öngören sözleşme imzalandı"

Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmeleri gerekiyor. Uluslararası topluma, BM'nin ilgili kurum ve kuruluşlarına göçmenlerin dönüşünü desteklemelerini bekliyoruz. Herhangi bir ayrımcılık, siyasallaştırma ve ön şartlar ileri sürmeden yapmalılar. Büyük bir memnuniyetle ticaret hacmimizin arttığını gözlemliyoruz. Ulusal paralarla ödemeleri öngören hükümetlerarası anlaşma imzalandı.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 19:54
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. Vladimir Putin
  7. Suriye

YORUM YAZ

  • Abdullah Abdullah 1 gün önce
    Ya amerika nın dediğini yapıp operasyon devam edecek ya da Rusya'nın dediğini yaparsak bu sefer amerika ekonomimizle oynayacak
  • İsaİsa1 gün önce
    Ülkemiz için hayırlı olsun. Umarım en kısa zamanda güvenli bölge kurulur ve Suriyeli kardeşlerimiz güvenle vatanlarına dönerler.Amin.
  • mertmert1 gün önce
    120 saatmi 150saatmiek süremi verildi
  • Ünal ErişÜnal Eriş1 gün önce
    Ne yani yinemi uzadı ateşkes.Ne gidiyor Rusya'ya akşam bitiyordu PkkYpg bitecekti , şimdi ciksalarda ilerde bu terörist ler geri dönecek
  • Adil düzen Adil düzen 1 gün önce
    Bu gerçekten tarihi bir karar bir ülkenin kaderi o ülkede yaşayan insanlarla birlikte atılacak adımlarla çözülür başından beri yapılması gereken buydu güzel bir haber emeği geçen herkese teşekkürler.
  • Mehmet Mehmet 1 gün önce
    10 km derinlik de ne demek.32 km lik derinlikten vazgeçmek sınırda pkk nin bekçisi olmak demektir
  • Mesut SarpMesut Sarp1 gün önce
    Anlasılan Amerikalılarla öngörülen alan 30km den 10 km ye geri düsüldü, yani geri tepti. 
  • vatansevervatansever1 gün önce
    rusya pkk yı terörist olarak görmüyor ki nasıl çıkarsınlar...çıkarsalar bile oranın güvenliğini yönetimini kim yapacak...

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