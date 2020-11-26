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Siyaset Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi
Siyaset

Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani Millet Kütüphanesi'ni gezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:24:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Millet Kütüphanesi'ni gezdiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Katar Emiri Al Sani'ye, anlaşmaların imza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni gezdirdi.

Kütüphanede Katar bölümü önünde poz veren liderler, Cumhuriyet'in 97'nci yılına özel olarak "Hakimiyet milletindir" sloganıyla hazırlanan, İstiklal Harbi'ne ve Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi'nde de incelemede bulundu.

Ziyarette, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu da yer aldı.

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