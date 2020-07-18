Erdoğan ve Erbakan'dan sürpriz görüşme! "Cumhurbaşkanımız ile bizzat görüştüm"

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı bir televizyon programında Ayasofya Camii'nin ibadete açılışıyla ilgili konuştu. Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bizzat görüştüğünü söyledi.

Erbakan'ın farkındalık oluşturduğunu belirtti

Fatih Sultan Mehmed Han’ın emaneti Ayasofya Camii’nin maneviyatına uygun şekilde ibadethane olması gerektiğini vurgulayan Fatih Erbakan “Hak yerini bulmuştur, olması gereken olmuştur. Bu sebeple de başta Necmettin Erbakan Hocamız olmak üzere yıllar boyunca bu konuyu gündeme getiren, milletimizin bilinçlenmesine ve farkındalık oluşmasına vesile olan bütün ismini sayamadığımız geçmişlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum.” ifadesinde bulundu.

Fatih'in lanetini hatırlattı

Çok sayıda cami olduğunu bahane eden ve “Ayasofya’nın cami olmasına ne gerek var?” diyen zevatlara cevap veren Erbakan, Fatih’in lanetini hatırlatarak manevi bir sorumluluk ve vebalin olduğunu söyledi.

"Ayasofya yıllardan beri dile getirdiğimiz bir özlemdir"

24 Temmuz’daki Ayasofya Camii’ndeki ilk Cuma namazını hatırlatan Fatih Erbakan, “Katılacak mısınız?” sorusuna, “Tabi ki katılacağız. Bu bizim yıllardan beri dile getirdiğimiz bir özlem ve hasrettir. Açılır açılmaz burada ilk secde etmek, namaz kılmak en büyük hayalimiz. Bunu da inşallah 24 Temmuz’da gerçekleştireceğiz.” dedi.

'Erdoğan ile bizzat görüştüm'

“Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya’nın açılışıyla ilgili aynı akşam bizzat telefon açarak teşekkürlerimi ve tebriklerimi ilettim. Çünkü tabiki zemin hazırlandı, bu noktaya gelindi.” ifadelerini kullananınca Erbakan'a ‘Ne konuştunuz?’ sorusu soruldu.

"Erdoğan, 'Erbakan hocamızın hayaliydi, bize nasip oldu' dedi"

Fatih Erbakan soruya şu cevabı verdi:

Kendisine tebriklerimi ve teşekkürlerimi sundum. 'Çok tarihi ve manevi bir adım atıldı. Siz de vesile oldunuz, bu adımı attınız, teşekkürler ediyorum, ellerinize sağlık. Bu adım İslam alemine hayırlar getirsin', dedim. Kendisi de dedi ki, 'Rahmetli Erbakan Hocam ile ben, ‘Ayasofya açılsın’ mitinglerinde hemen arkasındaydım. Orada bulunuyordum.' dedi. O zaman da sayın Cumhurbaşkanımız Milli Selamet Partisi’nin Gençlik Kolları’nda görev yapıyordu. ‘Erbakan Hocamız’ın en büyük hayaliydi, bize nasip oldu. Biz de bundan dolayı bahtiyarlık duyuyoruz.’ dedi.