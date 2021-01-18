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Siyaset Erdoğan üstüne basa basa söyledi: Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacak!
Siyaset

Erdoğan üstüne basa basa söyledi: Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacak!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin 7. Olağan Manisa – Aydın – Mardin – Adıyaman – Kilis – Bingöl – Bitlis – Elazığ - Muş İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 14:22:00 - 2021-01-18 14:50:20
Erdoğan üstüne basa basa söyledi: Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Manisa – Aydın – Mardin – Adıyaman – Kilis – Bingöl – Bitlis – Elazığ - Muş İl Kongrelerine videokonferans ile katılarak önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, partililere seslendiği konuşmasında önemli ifadeler kullandı. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Tabi ki kongrelerimizi çok daha farklı biçimde yapmayı hayal ediyorduk. Salgın şartlarından dolayı ekim ve Kasım aylarındaki bir kaç il dışında maalesef bu ziyaretlere imkan bulamadım.

AK Parti milletin kurduğu, bugüne kadar da milletin getirdiği bir partidir. AK Parti seçimden seçime millete giden bir parti olmadı. Yılın 365 gününü, günün 24 saatini milletimizin hizmetine adayan bir partiyiz.

"Bu ülkede tatlı su siyasetçileri var"

Bu ülkede tatlı su demokratları vardır. Bir de tatlı su siyasetçileri vardır. Yüzleri seçimden seçime görülür. Partimiz kapatma dahil pek çok tehditle yüzleşirken de vesayetin cenderesinde mücadele ederken de hep bu anlayışla hareket etti.

Başlattığımız yatırımları, projeleri en küçük bir kesintiye uğratmadık. Kuru kuruya demokratlık yapmadık. 81 vilayetimizin tamamında eğitimden sağlığa ulaşımdan enerjiye her alanda yüzümüzü ağartan hizmetlere imza attık.

Sıkıntılı dönemi en az kayıpla tamamlamanın gayreti içinde olduk. Vatandaşlarımızın kendisini sahipsiz hissetmemesi için ne gerekiyorsa yaptık. Ülkemizi yeni döneme hazırlayacak çalışmalara yöneldik.

"Türkiye, hamleleriyle asırlık düzeni kökünden sarsıyor"

Dışarıda da tarihi bir dönüşümün altyapısını oluşturuyoruz. Doğu Akdeniz'den Karabağ'a kadar kritik meselelerde ortaya koyduğumuz güçlü irade ile kararlılığımızı tüm dünyaya gösterdik. Türkiye yaptığı hamlelerle sömürü üzerine kurulu asırlık düzeni kökünden sarsıyor.

"Tarih kendi hükmünü veriyor"

Artık bölgemizde kapalı kapılar ardında yapılan planlar masumların kanı pahasına uygulanamıyor. Terör olayları körüklenemiyor. Bu düzeni bozan bir ülkenin hedef tahtasına oturtulmaması mümkün mü? Kim ne derse desin ne yaparsa yapsın tarih kendi hükmünü veriyor.

"Sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyor"

Bize demokrasi üzerinden eleştiri yöneltenler, sıkışınca demokrasi adına en utanç verici pratiklere imza atmaktan geri kalmıyorlar. Bizi insan hakları konusunda eleştirenler en küçük bir sıkıntıyla karşılaştıklarında dünyanın en faşist uygulamalarına yöneliyorlar. Terör örgütlerini başka yerde desteklerler, kendi topraklarında en ufak bir eyleme izin vermezler.

"Ülkemiz için tarihi bir dönüm noktası olacak"

Bundan sonra ektiğimiz tohumların hasılasını toplama vaktidir. Güçlü Türkiye'ye hiç olmadığımız kadar yakınız. Önümüzde 2023 seçimleri var. Elbette her seçim önemlidir. 2023 seçimleri ülkemiz için tarihi bir dönüm noktasında yaşanacaktır. Hala eski Türkiye özlemi ile yanıp tutuşanlar, terörün, darbenin hakim olduğu kötü günleri bu ülkeye geri getirmek isteyenler var güçleriyle savaşıyor.

"Neden 56 gündür sessiz?"

CHP'nin başındaki zat partisindeki taciz iddialarına 56 gündür sessiz. Neden konuşmuyor.

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