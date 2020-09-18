Erdoğan, Türkiye’nin tüm tezlerini BM’de anlatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dünyaya sesleneceği BM Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmede bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, şunları dile getirdi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki konuşmalarından bildiğimiz için hem bölgesel mevzularda, hem küresel meselelerle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulunmasını bekliyoruz. Türkiye’nin dünya sistemi ile alakalı, uluslararası sistemdeki boşlukların, eksikliklerin, yanlışlıkların dile getirildiği belli konuları ön plana çıkararak bir değerlendirme yapması beklenmekte. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Filistin ve gündemimizdeki konuların kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği kanaatindeyim. Bu genel kurul, Türkiye’nin tezlerinin ilk ağızdan dünyaya duyurulacağı önemli bir fırsat.”

Dünya 5’ten büyüktür dozajında

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de şunları ifade etti: “Türkiye’nin özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dirayetli yönetiminde seslendirmiş olduğu bir tez var. Mazlum milletlerinin hakkını savunan bir tez. Dolayısıyla burada BM Genel Kurulu’nda başta Doğu Akdeniz olmak üzere, milletimizin ve ülkemizin haklarını orada dillendirecek. Filistin davasının satılması ile alakalı da orada mazlum Filistin halkının hakkını savunacağı bir konuşma olacaktır. Her zaman seslendirdiği gibi Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın dünya beşten büyüktür. Bu minvalde bir konuşma olabilir.”