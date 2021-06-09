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Siyaset Erdoğan: Türkiye'nin sosyal medyadan yönetilmediğini 2023'te bir kez daha göreceğiz!
Siyaset

Erdoğan: Türkiye'nin sosyal medyadan yönetilmediğini 2023'te bir kez daha göreceğiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında Türkiye’nin gündemini meşgul eden sosyal medyadaki videolarla ilgili net konuştu, “Bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil demokratik mekanizmalarla yönetildiğini 2023’te bir kez daha görecekler” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 14:32:00 -

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli mesajlar verdi.

Türkiye’nin gündemini meşgul eden sosyal medyadaki videolarla ilgili net konuşan Erdoğan “Bu ülkenin sosyal medya mecraları üzerinden değil demokratik mekanizmalarla yönetildiğini 2023’te bir kez daha görecekler” ifadelerini kullandı.

Erdoğan “Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.Türkiye’de bugüne kadar tek parti faşizmiyle de vesayet ve darbe heveslileriyle de terör örgütleri ve organize suç şebekeleriyle de göğüs göğüse mücadele eden yegane parti biziz.” dedi.

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