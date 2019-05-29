Erdoğan, Trump ile görüştü! S-400'ler de konuşuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:02
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
İkili ve bölgesel meseleler ele alındı
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.
S-400 konusu gündeme geldi
Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.
Çelik sektörüne yönelik ek vergilerin kaldırılması
Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.
G-20'de görüşme konusunda mutabık kalındı
İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."
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