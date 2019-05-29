Erdoğan, Trump ile görüştü! S-400'ler de konuşuldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin şu bilgileri paylaştı: İkili ve bölgesel meseleler ele alındı "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır. S-400 konusu gündeme geldi Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir. Çelik sektörüne yönelik ek vergilerin kaldırılması Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır. G-20'de görüşme konusunda mutabık kalındı İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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