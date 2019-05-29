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Erdoğan, Trump ile görüştü! S-400'ler de konuşuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:02
Erdoğan, Trump ile görüştü! S-400'ler de konuşuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

İkili ve bölgesel meseleler ele alındı

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır.

S-400 konusu gündeme geldi

Sayın Cumhurbaşkanımız, ulusal güvenliğimizin gereği olarak Rusya Federasyonu’ndan tedarik edilmesi planlanan S-400 savunma sistemi konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifini yinelemişlerdir.

Çelik sektörüne yönelik ek vergilerin kaldırılması

Görüşmede ayrıca çelik sektörüne yönelik ilave tarifenin kaldırılmasından duyulan memnuniyet paylaşılmış; bu kararın, 75 milyar dolarlık ikili ticaret hedefine ulaşılmasına katkı sağlayacağı vurgulanmıştır.

G-20'de görüşme konusunda mutabık kalındı

İki lider, Japonya’da düzenlenecek G20 zirvesi marjında görüşme konusunda mutabık kalmışlardır."

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 20:02
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