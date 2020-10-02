Erdoğan, Trump için mesaj yayınladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs testi pozitif çıkan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump için sosyal medya twitter üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan, koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi için twitter üzerinden geçmiş olsun mesajı yayınladı.
İngilizce olarak yayınlanan mesajda, “I wish a speedy recovery to U.S. President @realDonaldTrump and @FLOTUS Melania Trump, who tested positive for COVID-19. I sincerely hope that they will overcome the quarantine period without problems and regain their health as soon as possible” sözleri kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayınladığı mesajda, “COVID-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.