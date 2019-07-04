Erdoğan - Trump görüşmesine ilişkin çarpıcı yorum: S-400 sorunun çözüldüğünü söylemek zor

Murathan Seyitoğlu Ankara Hafta sonunda yapılan G20 Liderler Zirvesi sırasında ABD Başkanı Trump ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin S-400 nedeniyle Türkiye’ye yaptırımlar planlamadığını belirtirmişti fakat Beyaz Saray’dan yaptırıma yönelik çıkışlar gelmeye başladı. Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Türk Politikası ve Uluslararası Güvenlik Danışmanı Dr. Emre Ozan, “G20 Zirvesi’nin Ardından S-400 Krizi” başlıklı yazısında Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“Liderler düzeyindeki görüşmelerin yumuşatıcı bir etkisi olduğu görülmüştür”

Türkiye-ABD ilişkileri son yıllarda pek çok krize sahne olduğunu ve son olarak S-400 kriziyle karşı karşıya kalındığını hatırlatan Dr. Emre Ozan, “G20 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ikili bir görüşme gerçekleştirmiş olması bile başlı başına önem taşımaktadır. Çünkü, daha önce yaşanan krizlerde liderler düzeyindeki görüşmelerin yumuşatıcı bir etkisi olduğu görülmüştür.” şeklinde konuştu.

“S-400 sorununun çözüldüğünü söylemek şimdilik zor”

Osaka’da yapılan görüşmenin ardından Trump, Türkiye adına olumlu sayılabilecek mesajlar verdiğini ifade eden Dr. Emre Ozan, şöyle konuştu:

“Türkiye’ye adil davranılmadığını ileri süren Trump, sorunun karmaşık olduğunu, görüşmelerin sürdüğünü ve farklı çözümlerin değerlendirildiğini ifade etmiştir. ABD Dışişleri ve Güvenlik bürokrasisinin bugüne dek S-400’ler konusunda kullandığı söylemin dışına çıkan bu sözler hiç kuşkusuz bağlayıcı olacaktır. Ancak S-400 sorununun çözüldüğünü söylemek şimdilik zor görünmektedir. Sorun çözülmemiş olsa da ertelenmiş ve kriz havası aşılmıştır. Sorunun karmaşık olması ve teknik boyutu düşünüldüğünde kazanılan zamanın büyük önem taşıdığı anlaşılacaktır.”

“Detaylı bir çalışmanın yapılması imkanı ortaya çıktı”

Trump’ın ifade ettiği üzere farklı çözümler üzerinde çalışılması, taraflar arasında uzun görüşmelerin yapılmasını gerektiğini belirten Dr. Emre Ozan, “Türkiye’nin S-400’ler ile F35’lere aynı anda sahip olmasının ne gibi sonuçlarının olacağı ve bu sonuçların NATO savunmasını ne yönde etkileyeceği derinlemesine analiz edilmesi gereken bir konudur. Rusya’nın F35’lere ilişkin hassas bilgilere erişmesini engelleyecek bir düzenlemenin hayata geçirilmesi de kolay olmayacaktır. Krizin ertelenmiş olması, bu konularda detaylı bir çalışmanın yapılmasına imkân verecektir. Böyle bir çalışmanın başlayıp başlamadığı henüz bilinmemektedir ama liderler arasındaki görüşmeden bu yönde mesajların verilmesi önem taşımaktadır.” dedi.

“Trump, ‘yaptırım uygulanmayacak’ şeklinde net bir ifadeden kaçmıştır”

“Trump’ın hızlı fikir değiştiren bir lider olduğu unutulmamalıdır.” diyen Dr. Emre Ozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Örneğin, bir süre önce Suriye’den asker çekme kararını Twitter üzerinden açıklayan Trump, yine Twitter üzerinden Türkiye’ye karşı nezaketsiz açıklamalarda bulunmuş ve bir süre sonra da bu karar sulandırılmıştır. Trump’ın Erdoğan’la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalar, ABD Dışişleri ve Güvenlik bürokrasisinin yanı sıra ABD Senatosu’nun da S-400’ler hakkındaki görüşleri ile örtüşmemektedir. Trump’ın fikrini değiştirme ihtimali, bu kurumların politika değişikliğine ikna edilmesi ihtimalinden daha yüksektir. Üstelik Trump, Ankara’nın S-400’lerle ilgili tezlerini dile getirdiği açıklamasını, gazetecilerin Türkiye’ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı yönündeki soruları üzerine yapmış ama yaptırım uygulanmayacak şeklinde net bir ifadeden kaçınmıştır.”

“ABD’nin Ortadoğu’da Türkiye’ye ihtiyacı bulunmakta”

Ticari ilişkilerin yanı sıra güvenlik alanındaki karşılıklı bağımlılık ilişkisi de krizi aşmak için alternatif arayışlarını güçlendirdiğini belirten Dr. Emre Ozan, “İdlib başta olmak üzere, Suriye konusunda Türkiye ile Rusya arasındaki fikir ayrılıkları artmaktadır. Rusya’nın Suriye’deki varlığı Türkiye’ye hareket alanı kazandırmış ve güvenlik kazanımları yaratmış olsa da uzun vadede Türkiye’nin çıkarlarıyla örtüşmemektedir. Bu noktada daha dengeli bir politika için ABD ve diğer Batılı müttefiklerin Suriye denklemine dahil olmaları Türkiye’nin elini güçlendirecektir. ABD’nin ise Rusya’yı Ortadoğu’da dengelemek ve Suriye’deki İran etkisini sınırlandırmak için Türkiye’ye ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde pek çok fikir ayrılığı olsa da normalleşme ihtiyacı kendisini göstermektedir. Elbette tarihte olduğu gibi karşılıklı güvene dayalı ilişkilere geri dönmek kolay olmayacak, belki de hiçbir zaman mümkün olmayacaktır. Ancak sorunların yönetilebilir duruma gelmesi iki taraf içinde önemli bir hedef haline gelmiştir.” diye konuştu.

“S-400’lerle ilgili ihtiyatlı olmakta yarar var”

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) Türk Politikası ve Uluslararası Güvenlik Danışmanı Dr. Emre Ozan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çözümün ne şekilde gerçekleşeceğini zaman gösterecektir. Bununla birlikte, S-400 meselesine bulunacak bir çözüm Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan diğer sorunların çözümünü de kolaylaştıracaktır. Ama yine de ihtiyatlı olmakta yarar vardır. Çünkü ilişkilerin gündemi yoğunluğunu korumaktadır. S-400 meselesinin bir şekilde aşılması Türkiye ile ABD’nin bölgede daha fazla işbirliği yapmasının önünü açacaktır. Ancak bu sorunun ardından Doğu Akdeniz’deki gelişmeler önem kazanacaktır. Suriye ve Ortadoğu bağlamında taraflar işbirliği ihtiyacı duysalar da Doğu Akdeniz’de artan gerginlik iki ülkeyi karşı karşıya getirmeye devam etmektedir.”