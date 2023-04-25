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Gündem Erdoğan; TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Hürkuş'a imza atar da Ekrem geri kalır mı? Açılın kreşler geliyor!
Gündem

Erdoğan; TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Hürkuş'a imza atar da Ekrem geri kalır mı? Açılın kreşler geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-04-25 17:32:00 -
Erdoğan; TOGG, TCG Anadolu, İMECE, Hürkuş'a imza atar da Ekrem geri kalır mı? Açılın kreşler geliyor!

"Türkiye Yüzyılı" için kolları sıvayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ay, TOGG’u yola çıkardı. TCG Anadolu’yu denize indirdi. İMECE’yi uzaya fırlattı ve Karadeniz gazını açtı. Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları unutan ve şehir şehir dolanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kreş açılışı yaptı.

 yeniakit.com.tr 

Halkın iradesiyle girdiği tüm seçimlerden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" için kolları sıvadı. 

2023 yılına unutulmaz eserleri Türkiye'ye kazandırarak başlayan Erdoğan sadece sadece bu ay, TOGG’u yola çıkardı, TCG Anadolu’yu denize indirdi.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli gözetleme uydusu İMECE'yi uzaya gönderen Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Karadeniz gazını 81 milyonun hizmetine açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İBB’den devralarak yapımını üstlendiği Başakşehir-Kayaşehir Metro hattı İstanbulluların hizmetine sunuldu.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir başka CHP'li Mansur Yavaş'ın hizmet etmeyi unuttuğu Ankara'da ise AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nı devreye aldı.

Dur durak bilmeyen Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi ve Kocaeli Şehir Hastanesi'ni açarken dün Gemlik Batarya Fabrikası'nın temelini attı.

Hürjet havalandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet, ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Gelişen ve büyüyen Türkiye'nin önünde 'takoz' işlevi gören CHP'de 'her şey çok güzel olacak' yalanıyla kandırdığı İstanbulluları kendi başlarına bırakıp cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolanan Ekrem İmamoğlu ise Erdoğan'ın dev hizmetleri karşısında geri kalmadı.

İmamoğlu, ara sıra uğradığı İstanbul'da 5 kreş açtı. Alay konusu olan Ekrem İmamoğlu için vatandaşlar, "Açılın kreşler geliyor" yorumunu yaptı.

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