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Aktüel

Erdoğan-Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 23:26:45 -
Erdoğan-Tatar görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Türkiye ile KKTC arasında 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek uçuşlar değerlendirildi.
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