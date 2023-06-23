Erdoğan tarladan çıkan o ismi unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Fatih Kacır'ın yardımcıları Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu olarak belirlendi.

2000 YILI ÖSS BİRİNCİSİ BAKAN YARDIMCISI OLDU

Dün gece yapılan atamalarla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yardımcılığı görevine getirilen Oruç Baba İnan, 2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyurmuştu.

Tüm Türkiye, Oruç Baba İnan'ı ÖSS'deki başarısı gazetelerin manşetlerinde geniş yer bulmuş, 'Haberi harman yaparken aldı' , 'Köylü Şampiyon' , 'ÖSS şampiyonu tarladan çıktı' başlıklarıyla tanımıştı.

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Çiftçi bir ailenin 7 çocuğundan biri olan Oruç Baba İnan, okul hayatına köyde başladı. Akşehir'de kaldığı yurdun duvarına ayakkabı boyasıyla 'Türkiye birincisi olacağım' diye yazdı. Çok çalıştı, çabaladı. Hayallerini gerçekleştirmeyi başardı.

Eğitimini başarıyla tamamlayan İnan, mezun olduğu günden bugüne kadar Yıldız Holding ve Anadolu Birlik Holding'de çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Turkcell'de ticari pazarlama direktörü olarak da görev yaptı.