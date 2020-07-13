Erdoğan tarihi geceyi anlattı: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Danıştay 10. Dairesi'nin verdiği karar ile Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya, 86 yıl sonra cami statüsünü yeniden kazanarak Müslümanlar için ibadete açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay kararının ardından “ulusa sesleniş” konuşması yaparak Ayasofya’yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açmayı planladıklarını duyurdu.

Erdoğan tarihe geçen konuşmasında "bağımsızlık" vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı;

"Ayasofya'nın ibadete açılıyor olması, ülkemizin egemenlik hakkı kullanımından ibarettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı neyse, başkenti neyse, ezanı neyse, dili neyse, sınırları neyse, 81 vilayeti neyse, Ayasofya'nın vakfiyesine uygun şekilde camiye dönüştürülmesi hakkı da odur. Bu konuda, görüş belirtmenin ötesindeki her türlü tavrı ve ifadeyi, bağımsızlığımızın ihlali olarak kabul ederiz."

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılma kararı vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o tarihi günle ilgili duygu ve düşüncelerini ilk kez paylaştı.

“Sabaha kadar uyumadım”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihi gecede "Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım" dediği öğrenildi.

Gazeteci Cengiz Er görüşmeye ilişkin sosyal medyada paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı;

"Sayın Cumhurbaşkanımla konuştum ve ailemizin büyüğü olarak o tarihi Ayasofya nutku için tebrik ettim. Bir de gazeteci sorusu sordum tabii... O gece nasıl uyudunuz? Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım' dedi. Nasıl uyusun ki... Kime nasip olur böyle bir şey?"