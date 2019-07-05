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Erdoğan talimatı verdi! Almanlar kadın üniversitesinden de rahatsız oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'da sinyalini verdiği kadın üniversitelerinin hayata geçirilmesi için YÖK Başkanı'na talimat verdi. Türkiye'nin gelişmeye yönelik attığı her adıma karşı çıkan Almanlar, kadın üniversitelerinin kurulmasına da karşı çıktı. Almanya menşeili yayın organı Deutsche Welle, konuyla ilgili yaptığı haberde "Kadın üniversitesi tartışması: "Türkiye’yi geriye götürür" ifadelerini kullandı.

05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
Erdoğan talimatı verdi! Almanlar kadın üniversitesinden de rahatsız oldu

 yeniakit.com.tr 

Geçtiğimiz hafta G20 Liderler Zirvesi için Japonya'nın Osaka şehrine giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Mukogawa Üniversitesi'nde fahri doktora verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitede yaptığı konuşmasında, Japonya'daki kadın üniversitelerinden bahsederek "Toplam 80 kadın üniversitesini incelemek üzere ülkemde de inşallah bunun adımını atacağız." demişti. Erdoğan, Türkiye'ye dönmesinin ardından yaptığı konuşmada YÖK Başkanı'na talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadın üniversitesi talimatı, Türkiye'nin attığı her adıma karşı çıkan Almanları rahatsız etti. 

YÖK Başkanı'na kadın üniversitesi talimatı: Çalışmanı yap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönmesinin ardından ATO Congresium'da düzenlenen 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni'nde G20 Zirvesi'nde Japonya'da gördüğü kadın üniversitelerini hayata geçirilmesi için YÖK Başkanı'na talimat verdi. Erdoğan, "G20 zirvesinde Japonya'daydık. Japonya'da 800 üniversitesi var. Bunlardan 80 tanesi kadın üniversitesi. Yani sadece kızlardan oluşuyor. 80 üniversitenin bu şekilde olması kreşten itibaren ilk orta lise ve ardından üniversite olmak üzere çok farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Hedefimiz Japonya'daki gibi benzer adımlar atılmalı. Japonya'daki kızların oluşturduğu üniversite örneği ilginçti. Çalışmanı buna göre yap." dedi.

Almanlar rahatsız oldu

Japonya'daki üniversitelerin yüzde 10'unun kadın üniversitelerinden oluşması sonrası bu adımın Türkiye'de de atılacağından rahatsız olan Alman Deutsche Welle, bugün yaptığı haberinde bu konuyu ele aldı. Kadın üniversiteleri söyleminden rahatsızlık duyan Deutsche Welle,sözde kadın hakları savunucuları ve akademisyenlere dayandırdığı haberinde "Kadın üniversitesi tartışması: "Türkiye’yi geriye götürür" ifadelerini kullandı. Alman yayın organının 'Türkiye'yi geri götürür' diyerek Türkiye'de yapılmasına karşı çıktığı kadın üniversitelerinin bulunduğu Japonya dünyanın en gelişmiş ülkeleri sıralamasında en başlarda yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 14:38
  1. kadın üniversitesi
  2. japonya
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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