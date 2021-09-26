Erdoğan talimat vermişti... AK Partili vekiller sahaya iniyor

Pandemi nedeniyle vatandaşla eskisi kadar sık bir araya gelemeyen AK Partili milletvekilleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TBMM'nin kapanması ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanına dağıldı. Vatandaşı dinleyen ve yerinde tespitler yapan milletvekilleri bunları parti genel merkezine iletiyor. TBMM'nin açılması ile birlikte vatandaşın beklentilerinin giderilmesi, sorunların çözülmesi için bir dizi önlem devreye sokulacak.

Milletvekillerinin en önemli tespitleri, muhalefetin illerde ve sosyal medya aracılığı ile başlattığı karalama kampanyaları, yalan ve dedikodular ile ortamı çok fazla zehirlemesi oldu. "Biz de bu yalan ve iftiralara yanıt vermekte gecikiyoruz. İnsanlar en uçuk şeylere bile inanabiliyor. Hızla yalanları ortaya çıkartıp büyümesini önleyecek bir sistem kurmalıyız" önerisi getirildi. Partinin önümüzdeki dönemde bu konuda çok daha hassas olacağı bildirildi. Teşkilatlar il ve ilçelerinde çıkan yalan ve dedikodular büyümeden yanıt verecek. Sosyal medya için de bir sistem kurulacak.

Türkiye'nin büyük alt yapı yatırımlarını gerçekleştirip ülkenin bu konudaki sıkıntıları çözmesi sahaya da yansıdı. Yol, köprü, havaalanı gibi temel sorunlar çözüldüğü için daha mikro, yani yerel talepler geliyor. AK Parti'nin de önümüzdeki dönem politikalarını buna göre şekillendireceği belirtiliyor.

Fiyatları speküle ederek arttıranlara karşı mücadele başlatılırken vatandaşın önemli konularının başında bunun geldiği görüldü. Denetimlerin yanısıra çiftçinin girdi maliyetlerinin azaltılması, emekliler gibi kesimlerin sıkıntılarının giderilmesi için de bazı adımlar atılması bekleniyor.

Kaynak: Sabah