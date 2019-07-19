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Erdoğan talimat verdi: Tüm imkanlar seferber edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'de meydana gelen sel felaketi sonrası, "Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek." dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 16:47
Erdoğan talimat verdi: Tüm imkanlar seferber edilecek

Başkan Erdoğan Düzce'deki sel felaketi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan "Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek." dedi.

Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı telefonla arayarak Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Düzce'de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Düzce Valisi Dağlı ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Düzce'deki sel ve heyelanlara ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Erdoğan, arama ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Başkan Erdoğan, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini bildirdi.

Kayıpların isimleri açıklandı

Düzce Valiliği, Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde selde kaybolan 7 kişinin isimlerini açıkladı. Selde, Nilgün Kaplan (39), çocukları Funda Kaplan (9), ikizleri İlayda Sinem ve Sanem Kaplan (7), Cengiz (55) ve Fatma Töngel (42) çifti ile çocukları Kağan Töngel (3) kayboldu.

1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

7 kişiden birinin cansız bedeni denizde görüldü. Helikopter ile denizdeki cesedin alınması için çalışma başlatıldı.

Diğer 6 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının da sürdüğü bildirildi.

"Tüm imkanlar seferber edilecek"

Başkan Erdoğan Düzce'deki sel felaketi ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan "Yaraların sarılması için tüm imkanlar seferber edilecek." dedi.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:47
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  2. düzce sel
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