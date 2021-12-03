Erdoğan süre verdi! Kritik 'ekonomi' açıklaması

Türkiye'nin öncelikli gündemi ekonomi. Enflasyon, faiz oranları, döviz kurları ve ihracat rakamları..

Vatandaş, yüksek kur ve enflasyon nedeniyle iç piyasada birçok ürünün fiyatının yükselmesinden şikayetçi. Hükümet, ekonomide çözüm için gayretli bir çalışma içerisinde.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi gündemine dair çok önemli açıklamalar yaptı.

MYK toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomide çizilen yeni yol haritasını anlattı.

Türkiye'nin 4-5 aya toparlanacağını ifade eden Erdoğan, 6 ay sonra ise meyvelerin yeneceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın da bunu hissedeceğine dikkat çekti.

Enflasyon, ihracat, faiz ve üretim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ekonominin 4 sacayağı bulunuyor. Bunlar; enflasyon, ihracat, faiz ve üretim.

Enflasyon ekonomik göstergeler doğrultusunda gelişiyor.

Ancak ihracat ve faiz belirlenebiliyor.

Türkiye’yi üretimle büyütmek, faiz kıskacından çıkarmak ve bunun tamamen bitirilmesi için ‘ekonomide yeni dönemi’ başlattık.

Kararları da bu yönde alıyoruz.

Bu kararlar yeni ekonomi politikasının uygulanması noktasında önemli.

4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra meyvelerini yiyeceğiz

Altı aylık bir süreç öngörüyoruz. Zor olanı seçtik ama 4-5 aya toparlanacağız, 6 ay sonra ise meyvelerini yiyeceğiz. Vatandaş da bunu hissedecek.

Çin böyle büyümüş

Üretimle yabancı yatırımcıların dikkatini çekeceğiz. Çin böyle büyümüş. Biz onlardan daha avantajlıyız. Biz pazara daha yakınız."