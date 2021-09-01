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Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı
Gündem Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı
Gündem

Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma ve Sahil Güvenlik Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 19:42:00 - 2021-09-01 19:54:27
Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet törenine katıldı

2021-2022 Adli yıl Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Yeni hizmet Binası'nın da açılışını yaptı.

Erdoğan, buradan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 5 bin metre kare alana sahip merkez 3 bölümden oluşuyor. Zemin katında 12 adet mülakat odası bulunuyor. Bu eserlerin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

 

 

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