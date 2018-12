Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen 'YHT kazasının sorumlularından hesap sorulacak' dedi.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları;

'6 aylık aranın ardından bir kez daha beraberiz. Geçtiğimiz yıl 4 defa gelmiştim. Bu yıl 2. defa bir aradayız. Bugün de direnişin ve dirilişin sembolü. Her köşesi tarih kültür kokan gönül ve el emeği kokan bu şehir bizim daime göz bebeğimiz olmuştur. Ülkemizin 81 vilayeti bizleri çağırıyor. Biz de her fırsatta gidiyoruz. Hz. Mevlana, gel diyorsa gitmemek bize yakışmaz. Bugün bir kez daha Mevlana’nın 745. vuslat yıl dönümü vesilesiyle Konya’dayız. Konya’ya toplam yatırımı bedeli 1 milyar 464 milyon lira olan 99 kalem projenin topu açılışını bugün gerçekleştiriyoruz.

YHT kazası: hesabı sorulacak

Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara-Konya YHT’nin Ankara çıkışında ne yazık ki yaşanan kazada hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Kazada sorumluluğu bulunanların tamamında yasalar içinde hesabının sorulacağından emin olunuz. Bir daha benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirler alınacaktır.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için sizlerin yakından tanıdığı, görevi devam ettiren Uğur İbrahim Atalay kardeşimizi bu seçimin adayı gösterdik. Konya’yı da Uğur kardeşimize emanet ediyoruz. 31 Mart'ta yine en yüksek oy oranıyla Konya’yı bir numaraya taşıyor muyuz? Tercihimizi bir kez daha AK Parti'nin siyasetinden yana kullanıyor muyuz?

Eğitimde 36 milyon liralık yatırımla 9 ayrı ilk, orta ve lise binasını hizmete alıyoruz. Sağlıkta 148 milyon liralık yatırımı hizmete sunuyoruz. Yatırım bedeli 180 trilyon lirayı bulan Konya Beyşehir yolu ve Karapınar şehir geçişinin açılışını yapacağız. Konya her dönem belediyecilikte örnek oldu. Büyükşehir belediyesinin tesis ettiği 180 yeni otobüsü bugün hizmete alıyoruz.

Bugün Konya bölgesinin ve ülkemizin parlayan yıldızı konumdadır. Konya’nın bu başarısında geçtiğimiz 16 yılda yaptığımız yatırım 48,5 katrilyon. Konya’ya bu yakışırdı, biz de bunu yaptık.

Bay Kemal lafla olmuyor bu iş. İcraat ne yaptın, onu söyle. SSK’da genel müdürlük yaptın, bütün hastaneler rezaletti. Sağlam giren hasta çıkardı, sen böyle bir genel müdürlük yaptın.

Sayın Trump'la konuştuk, gitmezseler göndeririz

Kazdıkları kuyulara teröristleri gömüyoruz. Gömmeye de devam ediyoruz.

Sayın Trump ile konuştuk Fırat’ın doğusundan bu teröristlerin gitmesi lazım. Eğer gitmezse biz göndereceğiz. Çünkü bizi rahatsız ediyorlar. Madem ABD ile stratejik ortağız o zaman gereğini yapmamız lazım.

Bu millete kimse bedel ödetemeyecek

Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere bunların hayalleri bile ulaşamaz. İşte Mavi Tünel. Yaptık mı yaptık. Aynı şekilde Konya’ya hızlı tren getirdik mi getirdik. Gezi dediler. 10-12 tane ağaç bir yerden sökülüp bir yere taşınacak kıyamet kopardılar. Dedik ki yanlış yapıyorsunuz dinlemediler. Bay Kemal Taksim Meydanı'na geldi. Dolmabahçe’de caminin içine bira şişeleriyle girdiler. Bunlar böyle ahlaksız. Dolmabahçe’deki Başbakanlık ofisimize saldırdılar. Sonunda bu Gezicileri derdest ettiler. Bu millete kimse bedel ödetemeyecek. Bazıları şimdi sızlıyorlar. 'Benim oğlumun suçu yok' diye. Suçu yoksa çıkar, varsa bedelini öder. Zira 15 Temmuz’u unutmadık.

Bir daha çözüm süreci beklemeyin

17-25 Aralık'ta emniyet - yargı darbesine teşebbüs ettiler. Milletimizin iradesine çarptılar. 'Çözüm süreci' dedik, önlerini açtık. Yanaşmadılar. Bir daha çözüm süreci beklemeyin. Geçti o iş.

Birileri çıkmış Portakal mı narenciye mi?

Birileri çıkmış Portakal mı narenciye mi? Sokağa çağırıyor. Haddini bil. Bilmezsen haddini bu millet patlatır enseni. Bu ülkede benim milletimle, onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur. Bay Kemal 15 Temmuz’da tankların arasından kaçtın Bakırköy Belediyesi'ne gittin. Ama bir daha kaçamazsın. Bu ifadeleri kullanırken dikkatli kullan. Anında bedel ödersin. Bir şey yapacaksan 31 Mart'ta sandık var. Çalış senin de olsun.

Türkiye ile oynanmaz

Irak’ta, Suriye’de nihai hedefimiz; ülkemize olan oyunları birer birer bozduk. Türkiye ile oynanmaz. Bunu iyi bilecekler. Ekonomi silahımızı üzerimize yönelttiler o da tutmadı. Türkiye ekonomisinin gerçek durumu oturuyor, oturacak. Ne yaparlarsa yapsınlar hedeflerimize doğru yürümekten vazgeçmiyoruz. Bir kez daha sesleniyorum.

Operasyona her an başlayabiliriz

Ülkemizde son yıllarda kurulan tuzakların en önemli aracı da Suriye meselesi. Pervasızca oynan oyun 1 milyon insanın hayatına mal olmuştur. Esed bir milyon insanı katletmiştir. Suriye’de sadece Türkiye’nin güvenlik altına aldığı bölgelerde huzur var. Onun dışındaki her yerde zulüm var. Biz sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışan terör koridoruna izin vermeyeceğiz. Şimdi sıra Fırat’ın doğusuna geldi. Bölgedeki teröristleri himaye edenlere söylüyorum. Bundan vazgeçin. Son terörist etkisiz hale gelene kadar Suriye topraklarını karış karış tarayacağız. Amerikan askerlerine asla zarar vermeyecek şekilde Suriye topraklarındaki operasyona her an başlayabiliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz. Teröristler bize karşı tüneller kazıyormuş. Korkunun ecele faydası yok.''