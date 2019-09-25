"Erdoğan sizi böyle rezil eder" Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vefasızlıkla suçlayan Saadet Partilileri, dünkü BM konuşmasındaki Mursi detayını hatırlatarak eleştirdi.

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