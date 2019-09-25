"Erdoğan sizi böyle rezil eder"
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı vefasızlıkla suçlayan Saadet Partilileri, dünkü BM konuşmasındaki Mursi detayını hatırlatarak eleştirdi.25 Eylül 2019 Çarşamba 12:37
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’ne, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu’nun yorumları damga vurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birlemiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın da masaya yatırıldığı programda, Erdoğan’ı vefasızlıkla suçlayan küskünlere de çarpıcı bir göndermede bulunuldu.
Karaduman’ın sözlerini hatırlattı
Ali İhsan Karahasanoğlu, Saadet Partisi’nin CHP sıralarından Meclis’e giren Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman’ın, Mursi şehit olduktan sonra paylaştığı mesajı ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Sisi’yi tebrik etmesini hatırlattı. Bütün Milli Görüş camiasının suçlanmaması gerektiğini de vurgulayan Karahasanoğlu, Erdoğan’ın dünkü konuşmasında Mursi’nin hesabını soracağını söylemesini anımsatarak, vefakar kişiliğine dikkat çekti.
Karahasanoğlu’nun konuşması şu şekilde:
Saadet Partili ismin skandal Mursi mesajına sert tepki: Bunu diyorsanız, ABD’nin konu mankenisiniz demektir!
Sisi'yi tebrik etmişti... Gül'den Mursi mesajı
YORUM YAZ