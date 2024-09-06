Erdoğan, Sisi ile neden yakınlaştı? Kulağı delik Abdulkadir Selvi, o detayı böyle açıkladı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 12 yılın ardından ilk kez Türkiye'ye geldi. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, söz konusu ilişkiyi “Üçüncü dünya savaşının ayak sesleri duyulurken, bölgemiz paylaşılırken, Türkiye ile Mısır’ın yan yana ve aynı masada oturması lazım” diyerek destekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitmiş; Sisi'yle 11 yıl sonra ilk kez resmî görüşmede bir araya gelmişti. 12 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esenboğa Havalimanı'nda bizzat karşıladı.

Abdulkadir Selvi, yazısında “Dış politikada ebedi dostluklar ve ebedi düşmanlıklar olmaz” dedi.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en önemli özelliği ise mücadele edileceği zaman mücadele etmeyi biliyor, barışacağı zaman barışmakta tereddüt etmiyor. Doğru yerde, doğru zamanda doğru tavır ortaya koyuyor. Bu da onun lider özelliklerinden biri. Erdoğan, ilişkilerimizin sorunlu olduğu ülkelerle normalleşme konsepti geliştirdi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’la ilişkilerde olumlu sonuçlar aldık. Sırada Suriye var" değerlendirmesinde bulunan Selvi, "Üçüncü dünya savaşının ayak sesleri duyulurken, bölgemiz paylaşılırken, Türkiye ile Mısır’ın yan yana ve aynı masada oturması lazım" ifadelerini kullandı.

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