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Erdoğan sinyali verdi! PKK Esed'den yardım istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna birkaç gün içinde harekatın başlayacağını açıklamasının ardından paniğe kapılan YPG/PKK Esed rejiminden yardım istedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:03
Erdoğan sinyali verdi! PKK Esed'den yardım istedi

YPG/PKK'nın örgüte yakın internet sitelerinde yer alan açıklamasında, Suriye rejimine, Türkiye'nin bölgeye operasyon yapmasına karşı tutumunu belli etmesi çağrısı yapıldı.

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na karşı da Esed rejimiyle iş birliğine gitmişti.

Afrin için de Esed'den yardım istemişti 

Örgüt, TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezine yaklaşmasının ardından Esed rejiminden destek istemişti.

Örgütün çağrısının ardından Esed rejimi bölgeye asker sevk etmese de şubat ayında "halk güçleri" olarak adlandırılan birliklerini gönderme girişiminde bulunmuştu.

Halep'ten yola çıkarak Afrin'e ilerlemeye çalışan Esed'e bağlı güçler TSK'nın yaptığı topçu atışı üzerine kente yaklaşık 10 kilometre kala geri çekilmişti.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:03
  1. Ordu
  2. esed rejimi
  3. YPG/PKK

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  • ihsanihsan56 dk önce
    esedde gelsin gününü görsün afrinde esedde abd de deaşta hepsi vardı
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