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Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği 'Millet Kıraathanesi'nin ilki Diyarbakır'da açıldı. Kıraathanede ücretsiz çay, kek ve simit ikramı yapılıyor.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:13
Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan ve bir dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi olarak kullanılan, daha sonra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binası olan bina belediyelere kayyım atanmasının ardından ‘Bilgi Evi' olarak değiştirildi. Bina şimdide de 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmete girdi. Açılan kıraathanede çay ikram edilirken bazen de kek ve simit de ikram ediliyor. 100 bine yakın kitabın yer aldığı kıraathane bugün itibariyle faaliyete girdi.

Şanlıurfa - Millet Kıraathanesi

'KİTAP OKUMA ORANI ARTACAK'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla kıraathane ile ilgili şunları söyledi "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Bu proje bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacak, kitap okuma oranı artacak. Halkımız kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Şehrimize değer katacak bir çalışma oldu."

Atilla, ileriki dönemlerde Millet Kıraathanelerini şehrin farklı noktalarında açarak yaygınlaştıracaklarını söyledi.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 09:13
  1. Diyarbakır
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Şanlıurfa
  5. Tayyip Erdoğan
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Yenişehir
  8. Recep Tayyip
  9. Millet Kıraathanesi

YORUM YAZ

  • Adige_5454Adige_54545 sa önce
    Bende katılıyorum haram olsun bunlara iyilik yaptıkça oyları hdpkk ya veriyorlar. Kürt milliyetçiliği yapıyorlar. Hizmeti haketmiyorlar.
  • ibrahimibrahim5 sa önce
    ihsan kardeşim inşaallah bundan sonra fikirleri deyişir..
  • aliali2 sa önce
    bu devletin ekmeğini yiyipte nankörlük edenleri ALLAH kahretsin her iki cihanda
  • TUĞRUL TUĞRUL 4 sa önce
    Bu akp hala akıllanmadı Tayyip bey parti için mesaj alındı dedi ama pek mesaj falan alınmışa benzemiyor.Oyunu pkk ya veren illere hala öncelikli şeyler yapılıyor!! Artıkpkklıkar bu yerlerde oturup çay içer ve hangi şerleri ve hainlikleri yapacaklarını planlarlar!!
  • AHMETAHMET4 sa önce
    Nankörlerrrr. Batıyın hakkı doğuya yatırılıyor ama salaklar onları öldüren PKK ya oy veriyorlar.
  • ihsanihsan6 sa önce
    ak partiyye oy vermiyen Diyarbakırlılara haram olsun
  • akp ye kızgın seçmenakp ye kızgın seçmen5 sa önce
    reis sana çok oy veren yerlere neden hizmet etmiyorsun
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