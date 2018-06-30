Erdoğan seçim öncesi vaat etmişti! İlki açıldı

Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan ve bir dönem Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi olarak kullanılan, daha sonra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binası olan bina belediyelere kayyım atanmasının ardından ‘Bilgi Evi' olarak değiştirildi. Bina şimdide de 24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vadettiği ‘Millet Kıraathanesi' olarak hizmete girdi. Açılan kıraathanede çay ikram edilirken bazen de kek ve simit de ikram ediliyor. 100 bine yakın kitabın yer aldığı kıraathane bugün itibariyle faaliyete girdi.





'KİTAP OKUMA ORANI ARTACAK'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım olarak atanan Cumali Atilla kıraathane ile ilgili şunları söyledi "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Millet Kıraathanemiz, hemşerilerimize hizmet vermeye başladı. Bu proje bilgili nesillerin oluşmasına katkı sunacak, kitap okuma oranı artacak. Halkımız kitap okurken bilgi alışverişinde bulunabilecek. Şehrimize değer katacak bir çalışma oldu."

Atilla, ileriki dönemlerde Millet Kıraathanelerini şehrin farklı noktalarında açarak yaygınlaştıracaklarını söyledi.