Erdoğan seçim hedefini açıkladı: Sadece Başkanlığı değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin hedef belirleyen Erdoğan, ''Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim'' dedi.