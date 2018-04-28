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Erdoğan seçim hedefini açıkladı: Sadece Başkanlığı değil...

İstanbul'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece başkanlığı almayacağız, parlamentonun da kahiri ekseriyetini bizim almamız gerekiyor" dedi.

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
Erdoğan seçim hedefini açıkladı: Sadece Başkanlığı değil...

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu. 24 Haziran seçimlerine ilişkin hedef belirleyen Erdoğan, ''Sadece Cumhurbaşkanlığını değil, parlamentoyu da bizim almamız lazım. Cumhur İttifakı olarak parlamentoyu almamız lazım. Özellikle ana muhalefet partisi ve terör destekli partiye gereken dersi verelim'' dedi.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:28
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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