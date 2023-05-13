Erdoğan seçim çalışmalarını Ayasofya'da noktalayacak... Kılıçdaroğlu ise seçim çalışmalarını...
Türkiye'de cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimi için sürdürülen seçim kampanyalarında sona gelindi.
Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programları netleşti. Seçim çalışmalarını İstanbul'da noktalayacak olan Erdoğan, ilçe ziyaretlerinin ardından Ayasofya’ya geçecek. Akşam namazını Ayasofya’da kılacak olan Erdoğan, seçim programını sonlandıracak.
Duvar'ın aktardığı habere göre final mitingini Ankara’da gerçekleştiren Kılıçdaroğlu’nun seçim öncesi son programı ise Anıtkabir ziyareti olacak. Kılıçdaroğlu’nun seçim programı da saat 14:00’te gerçekleşecek Anıtkabir ziyaretinin ardından son bulacak