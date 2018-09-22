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Erdoğan saldırgan Trump ile yüzleşecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere pazartesi ABD’ye gidecek. Genel Kurul’a hitap edecek olan Erdoğan, çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapacak. Toplantıya katılacak olan ABD Başkanı haydut Trump’ın ise Erdoğan’ı görünce ne yapacağı merak konusu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
Erdoğan saldırgan Trump ile yüzleşecek

ABD’li papaz Andrew Brunson ile başlayan Türkiye-ABD ilişkilerinde gerilimin tavan yaptığı, ABD Başkanı Donald Trump’ın haydutça Türk ekonomisini hedef alması üzerine ülkemizde yaşanan döviz ve faiz çalkantılarından sonra Amerika’ya önemli bir ziyaret gerçekleştiriyoruz.

KRİZ SONRASI İLK ÖNEMLİ ZİYARET

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere 23-27 Eylül tarihleri arasında ABD’de bulunacak.

Erdoğan, New York’ta yapılacak BM 73. Genel Kurulu üst düzey görüşmeleri öncesinde, 24 Eylül Pazartesi günü düzenlenecek Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliğine katılacak.

GENEL KURULA HİTAP EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler’i Tüm İnsanlarla İlgili Kılmak: Barışçıl, Eşitlikçi ve Sürdürülebilir Toplumlar İçin Küresel Liderlik ve Ortak Sorumluluklar” temasını taşıyacak BM 73. Genel Kurulu’nun ilk günü olan 25 Eylül Salı günü, Genel Kurul’a hitap edecek.

Başkan Erdoğan, aynı gün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından düzenlenecek öğle yemeğine de katılacak.

DEVLET BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan’ın, New York’ta bulunacağı sırada Guterres’in yanı sıra çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla ikili görüşmeler yapması da öngörülüyor.

Ziyaretleri vesilesiyle ABD’li yatırım ve iş çevreleriyle, kanaat önderleriyle, ABD’deki Türk ve Müslüman toplumu temsilcileriyle bir araya gelecek Erdoğan’ın, medya kuruluşlarının temsilcileriyle mülakatlar yapması da planlanıyor.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 12:57
  1. ABD’li papaz Andrew Brunson
  2. Türkiye-ABD ilişkileri
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Türk ekonomisi
  5. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Birleşmiş Milletler (BM)
  7. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi
  8. BM 73. Genel Kurulu
  9. Küresel Mülteci Mutabakatı Yüksek Düzeyli etkinliği
  10. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

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