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Aktüel Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
Aktüel

Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 20:31:12 -
Erdoğan-Ruhani görüşmesinde, Türkiye-İran ilişkilerini güçlendirecek adımlar ele alındı, bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
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