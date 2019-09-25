Erdoğan resti çekmişti... Masada görünce salona girmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'da dünyanın gündemine damga vuran bir bir konuşma yaptı. Çok sayıda devlet başkanının hitap ettiği Genel Kurul'da, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi darbe ile devirerek başa gelen cuntacı diktatör Abdulfettah es-Sisi de yer alıyordu. Ancak Erdoğan, geçen yıl yaptığı gibi bu yıl da Sisi'yi görünce salona girmekten vazgeçti.

Geçen yıl da girmedi

Gazeteci Razi Canikliğil'in aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'deABD Başkanı Donald Trump'ın masasında Mısır diktatörü Abdulfettah es-Sisi'yi görünce salona girmedi. Sisi geçen yıl da o masadaydı ve Erdoğan salondan çıkmıştı. Masada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda da yer aldı.

"Darbecileri meşrulaştıramam"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2014 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun (BM) gerçekleştiği New York'ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un verdiği yemeğe Sisi'yle aynı masaya verildiği için katılmamış ve "Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştıramam" diyerek tepki göstermişti.