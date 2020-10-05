'Erdoğan Putin'le ilişkisini sınıyor'

Bloomberg'de Marc Champion ve Ilya Arkhipov imzasıyla yayımlanan bir haber-analizde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'le yakın ilişkisini Suriye ve Libya'nın ardından bu kez de Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda test ettiği değerlendirmesi yapıldı.

"Türkiye, 1994'te Ermenistan'a kaybettiği toprakları geri almaya çalışırken Azerbaycan'a verdiği desteği gittikçe artırıyor. Bunu yaparken de Rusya'yla ilişkisini test etmiş oluyor.

"Erdoğan'ın bu yaklaşımı Türkiye içinde destek görüyor, Kafkasya'da neredeyse 30 yıldır süren gerilimli ancak stabil ortamın da kilidini açıyor. Sorunun bir çözümü olursa orada da Erdoğan'ın sözü dinlenmiş olacak. Ancak bu durum ters de tepebilir ve Türkiye'nin birçok bölgedeki çıkarlarını olumsuz etkileyecek şekilde Rusya ile ilişkilerini etkileyebilir.

"Putin uzun zamandır bölgesel güçlerin kendi bölgelerinde ABD'nin müdahalesi olmadan kendi çıkarları çerçevesinde hareket edebileceği çok kutuplu bir dünya düzeni için bastırıyor. Ancak aklında böyle bir şey yoktu."



Haber-analizde, Rusya Bilimler Akademisi'nde Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Başkanı ve Kremlin danışmanlarından Alexander Dynkin'in sözlerine de yer veriliyor:

"Erdoğan, Putin'in sabrını zorluyor. Putin'i her geçen gün daha da rahatsız ediyor."

Dağlık Karabağ'da 1994'ten bu yana aralıklı olarak çıkan çatışmaların sonuncusu 27 Eylül'de başladı ancak bu kez öncekilere göre çok daha geniş bir alana yayıldı.

Bloomberg, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin 27 Eylül öncesinde de Suriye ve Libya'da karşı tarafları desteklerken gerilmeye başladığını yazıyor:

"Şimdi Moskova'da, Suriyeli militanların Azerbaycan'a gönderildiği iddiaları da ortadayken, eski Sovyet bölgelerinden birinde kırmızı çizginin aşılmış olabileceği düşünülüyor ve Türkiye ile ilgili endişeler artıyor.

"İki lider arasındaki anlaşmazlık noktaları gittikçe artıyor. Türkiye bu yıl Temmuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre Rusya'dan yüzde 28 oranında daha az doğalgaz ithal etti. Aynı dönemde Azerbaycan'dan satın aldığı doğalgaz ise yüzde 22 arttı. Yakın zamanda Türkiye, Azerbaycan doğalgazını doğrudan Avrupa'ya taşıyacak ve Rus enerji devi Gazprom'la yarışacak olan bir doğalgaz hattını da kullanıma açacak."



Haber-analizde, Erdoğan'ın 1 Ekim'de TBMM'de yaptığı konuşmada, Putin'in, Minsk Grubu'nun diğer üyeleri olan ABD ve Fransa'nın liderleriyle birlikte Azerbaycan için yaptığı ateşkes çağrısını eleştirdiği hatırlatılıyor:

"Konuşmasında Erdoğan son gerilimi Rusya'ya bağladı, bunun 2014'te Kırım'ın işgaliyle başlayan çok daha geniş çaplı bir krizin parçası olduğunu söyledi."