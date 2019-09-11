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Erdoğan Putin'e resmi teklifte bulunmuştu! İzinlerde son aşamaya gelindi

17 Eylül'de başlayacak Teknofest festivaline Rusya'dan ciddi katılımlar gerçekleşecek. En dikkat çeken katılımcı ise Su-35 savaş uçağı olacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:20
Erdoğan Putin'e resmi teklifte bulunmuştu! İzinlerde son aşamaya gelindi

Önümüzdeki günler havacılıkla dolu dolu geçecek. Önce 14-15 Eylül'de Eskişehir Sivrihisar'da Ali İsmet Öztürk'ün düzenlediği Sivrihisar Air Show var. Arkasından 17 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Teknofest başlıyor. Teknofest'in son 3 günü yani 20-21 ve 22 Eylül'de halka açık havacılık gösterileri yapılacak.

Erdoğan teklifte bulunmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova ziyaretinde katıldığı Havacılık ve Uzay Fuarı MAKS-2019'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e Rus uçaklarının da katılmasını teklif etmişti.

Su-35 sürprizi

Türk Yıldızları, SoloTürk, T129 ATAK ve Jandarma S-70'lerinin gösteri yapacağı organizasyonda TUSAŞ Milli Muharip Uçağı'nın mock-up’ını sergileyecek. Hürkuş da uçuş yapacak.

Ancak en büyük sürpriz, Rusların inanılmaz yüksek akrobasi hareketlerini yapabilen savaş uçağı Su-35 olacak. Kokpit Aero'da yer alan habere göre, Su-35'in Türkiye'ye gelmesi konusunda izinler son aşamada.

Ayrıca Teknofest'e Rusya'dan MC21 ve Sukhoi Super Jet yolcu uçakları da gelecek. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da ilgilendiği Beriev-200 tipi amfibik uçak da katılımcılar arasında.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:20
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Rusya
  5. Su-35

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