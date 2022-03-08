Erdoğan, Putin'e bakın ne demiş

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ukrayna’ya savaş ilan eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında hafta sonu gerçekleşen telefon görüşmesini kaleme aldı. Erdoğan’ın “Putin’e de savaşın yanlış olduğunu, Rusya’nın işgalini doğru bulmadığımızı ama Rusya’nın sınır kaygısını da anladığımızı ifade ettim ama ateşkesi sağlayıp, çözümü bulmamız gerektiğini söyledim” şeklinde bir değerlendirme yaptığını belirten Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Ukrayna savaşının kritik bir aşamasında önemli gelişmelerden biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, pazar günü yaptığı görüşmeydi.

Erdoğan görüşmede ateşkesin sağlanmasını istemiş ve Putin’e ”Hep birlikte barışın yolunu açalım” demişti. Rusya’ya ağır yaptırımların geldiği ve 12 Mart’ta Swift’ten çıkarılacağı dikkate alındığında Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası çok büyük önem arz ediyor. Çünkü Rusya bizim çok önemli bir ticaret ortağı. 3 binden fazla Türk şirketi Rusya’da faaliyet gösteriyor. 5 milyon turisti ağırlıyoruz. Ve iki ülke arasındaki ticaret hacmi hızla büyüyerek 32.5 milyar doları aştı.

En kritik soru ise Rusya’ya yaptırımların Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği? Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK’da Putin’le yaptığı görüşmeye ilişkin önemli açıklamalar yapıyor. Putin’e, “Biz üç ülke Rusya, Çin ve Türkiye aramızda kendi milli paralarımızla; Ruble ile Yuan’la ve Türk Lirası ile, altınla ticaret yapabiliriz” önerisinde bulunduğunu söylüyor.

Rusya’ya yaptırımlar ağırlaştıkça Türkiye’nin konumu ne olacak orası belli değil. Ama Erdoğan bu önerisiyle uluslararası sistemle bağları koparılıp, izole edilen Rusya’ya tarihi şekilde el uzatıyor. Aynı zamanda krizi Türkiye açısından bir fırsata dönüştürmek için hamle yapıyor. Dünyadan izole olan Rusya, Çin’le birlikte Türkiye seçeneğini değerlendirebilir mi? Neden olmasın?

PERSPEKTİF VERİYOR

Erdoğan aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye’nin konumuna ilişkin değerlendirmeler de yapıyor. Savaş patlak verdiğinde Erdoğan’la birlikte Afrika’daydık. İlk değerlendirmesi, “Ne Rusya’dan ne Ukrayna’dan vazgeçmeyiz” demişti. Barışın sağlanması için Türkiye’nin aktif olarak çaba göstereceğini ifade etmişti. Erdoğan’ın Putin’le görüşmesine ilişkin şu sözleri de Türkiye’nin pozisyonunu yansıtması açısından önemli.

“Putin’e de savaşın yanlış olduğunu, Rusya’nın işgalini doğru bulmadığımızı ama Rusya’nın sınır kaygısını da anladığımızı ifade ettim ama ateşkesi sağlayıp, çözümü bulmamız gerektiğini söyledim” diyor. Erdoğan görüşme sırasında dışişleri bakanlarının Antalya’da buluşmasını önerdiğini, Putin’in bunu kabul ettiğini ifade ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10 Mart Perşembe günü Antalya’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile kendisinin de katılımı ile üçlü toplantı yapılacağını açıkladı.

AYÇİÇEĞİ VE BUĞDAY YÜKLÜ GEMİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Azak Denizi’nde çıkmasına müsaade edilmeyen gıda yüklü 30 Türk gemisinin çıkışına izin verilmesini istediğini ifade ediyor. Erdoğan, Putin’in Türk gemilerinin çıkışına izin verilmesi için talimat vereceğini söylediğini aktarıyor. Türkiye’de ayçiçek yağı krizine, Rusya’nın Azak Denizi’ni kontrol altına alıp gemilerin çıkışına izin vermemesi neden olmuştu. 30 Türk gemisi ayçiçeği ve buğday başta olmak üzere gıda maddelerini taşıyor. (...)"