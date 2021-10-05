Erdoğan-Putin zirvesi sonrası katil Esed'den savaş hamlesi

Suriye'de Esed rejimine yakın medya, son birkaç saat içinde rejim güçlerinin İdlib bölgesindeki askeri gruplarla temas bölgelerine büyük askeri takviyeler gönderdiğini bildirdi.

Rejim yanlısı bir kaynağın aktardığına göre, Esed güçleri, İdlib'in güney kırsalının cephelerine ve eksenlerine askeri takviyeler gönderdi. Söz konusu sevkiyatta tank, zırhlı araçlar, askeri araçlar, saldırı ekipleri ve lojistik teçhizat içeriyor.

Kaynağa göre bu takviyeler İdlib'in güneyinde Cebel el-Zaviye, Hama'nın batısında El-Gab Ovası ve Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalındaki çatışma bölgelerinde tam hazırlığı artırma planının bir parçası olarak geliyor.

İdlib'de askeri harekat tehdidi

İdlib'e yakın zamanda bir askeri harekatın gerçekleştirilme ihtimaline ilişkin kaynak, "Sahadaki siyasi ve saha verileri, Türkiye'nin Suriye'nin mevzilerine karşı koordineli saldırılar düzenlemeye çalışan grupları kontrol edemediğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre bu, "Rus tarafının daha önce bu konudaki taahhütlerini ihlal eden Türkiye ile yaptığı katı anlaşmalarla tamamen" çelişiyor.

Söz konusu kaynak, rejim güçlerinin Hama'nın kuzeybatısındaki silahlı gruplar tehlikesini ortadan kaldırma niyetinde olduğu ve bu meselenin birkaç gün içinde netleşecek olan geniş çaplı bir askeri harekatla halledileceğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, daha önce "terör tehdidinin İdlib'de devam ettiği ve diğer bazı bölgelerde arttığına" yönelik endişelerini dile getirmişti.

Lavrov, şunları söylemişti:

"Terörist gruplar, Rus güçlerine karşı harekete geçme girişimlerine ek olarak, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde rejim güçlerinin mevzilerine saldırmaya devam ediyor. Hangi kılıkta olursa olsun bu terörist grupların İdlib’ten çıkarılması gerekiyor ve bu ne kadar erken yapılırsa o kadar iyi"

"İdlib'de savaş yaklaşıyor"

Bu gelişmeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rus lider Vladimir Putin'in geçen çarşamba günü Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesinden birkaç gün sonra yaşandı.

Erdoğan, Rus mevkidaşı ile yapacağı zirve öncesinde, Esed rejiminin Türkiye'nin güneyinde bir tehdit oluşturduğunu belirterek, Rus lideri bu konuda "güneyde birlikte mücadele etmek" için işbirliği yapmaya çağırdı.

Erdoğan-Putin zirvesinden günler sonra, rejim medyası İdlib'de "yaklaşan bir savaştan" bahsediyor. Halep-Lazkiye'yi tamamen açarak Rusya ve Esed rejiminin İdlib bölgesinde askeri harekat gerçekleştirmesini engellemeye çalışıyor.

Öte yandan Ulusal Kurtuluş Cephesi ve diğer muhalif askeri gruplar, güçlerinin hazırlığını artırdı ve kuzeybatı Suriye cephesindeki mevzilerini güçlendirdi.

Muhalifler, Rusya'nın, rejimin ve İranlı milislerin her türlü askeri harekâtına göğüs germeye hazır olduklarını vurguladı. TSK da rejim güçleri ve onları destekleyen milislerle temas hatlarının yakınına konuşlandırdığı İdlib kırsalına yeniden tanklar, zırhlı araçlar ve ağır toplardan oluşan askeri takviyeler gönderdi.

Haber7