Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Erdoğan, “Biz nasıl Suriye’de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışıyor” dedi.
IHAAW163913-SIY/14-02-2019- Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı.14 Şubat 2019 Perşembe 16:44
IHAAW163913-SIY/14-02-2019- Erdoğan, Putin ve Ruhani’nin katılımıyla "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı. Erdoğan, “Biz nasıl Suriye’de akan kanı durdurmak için mücadele veriyorsak başkaları da çatışmaların sürmesi için gizli-açık çalışıyor” dedi.14.02.2019 16:39:13TSINNNN
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