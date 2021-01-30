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Siyaset Erdoğan, Putin ve Ruhani Tahran'da bir araya gelecek
Siyaset

Erdoğan, Putin ve Ruhani Tahran'da bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Suriye Anayasa Komitesi toplantıları kapsamında, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 07:46:00 -
Erdoğan, Putin ve Ruhani Tahran'da bir araya gelecek

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının beşinci turunun Cenevre'de tamamlanmasının ardından Suriye süreci hız kazandı.

Suriye iç savaşına siyasi çözüm geliştirmek üzere Türkiye, Rusya ve İran arasına yürütülen Astana görüşmeleri de yeniden başlayacak. Astana formatındaki 15'inci tur görüşmeleri 16-17 Şubat tarihlerinde Rusya'nın Soçi şehrinde düzenlenecek. Toplantıda Türkiye, İran, Rusya'dan heyetler bir araya gelecek. Garantör ülkeler, İdlib'deki ateşkes, Fırat’ın doğusundaki gelişmeler, anayasa komitesi ile rejim ve muhalefet tarafından alıkonulanların serbest bırakılması konularını ele alacak.

Türkiye, Rusya ve İran'dan uzmanların kendi aralarında teknik görüşmeler yapacağı Astana görüşmelerinin ardından üç ülkenin dışişleri bakanlarının Mart ayında bir araya gelmesi bekleniyor. Daha sonra ise Suriye konusunda Türkiye, İran ve Rusya arasında liderler seviyesinde bir zirve yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yer alacağı zirvenin tarihi henüz netleşmezken, zirve Tahran'da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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