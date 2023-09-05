Erdoğan-Putin görüşmesiyle ilgili şok iddia! Böyle duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Soçi ziyareti sırasındaki izlenimlerini aktardı. Selvi, Ukrayna-Rusya savaşının uzun süre devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Selvi, yazısında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahıl Koridoru’yla ilgili olarak net konuştu. Türkiye ile BM’nin ortak öneri paketinin başarılı olacağına inandığını söyledi. Başarılı oldu ya da olmadı demedi, çözüme zaman tanıdı. Basın toplantısında ilk soru Türk gazetecilerden geldi. Aslında Rus basınının merak ettiği soruydu. Erdoğan’a, 'Bir ateşkes önerisiyle geldiniz mi?' diye soruldu. Bu soruya önce Putin cevap verdi. Arabuluculuk girişimlerinden dolayı Erdoğan’a teşekkür etti. Ama kısa vadede bir ateşkes ya da Ukrayna ile görüşmeye yeşil ışık yakan güçlü ifadeler değildi. Ben Putin’i izledikten sonra kısa sürede bir ateşkes ya da barışa ilişkin umudum azaldı. Bu savaş daha uzun süre devam eder."



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