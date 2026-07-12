Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?
İtalya’nın Sardunya adasında yaşayan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesinin uzun yaşam sırrı, bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Aile bireylerinin neredeyse her öğle yemeğinde tükettiği "üç fasulyeli minestrone çorbası", protein ve lif deposu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ailenin bu beslenme düzeninin bağırsak sağlığını destekleyerek biyolojik yaşı nasıl genç tuttuğunu masaya yatırıyor.