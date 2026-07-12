Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Aile ile ilgili yapılan araştırmalarda ise, her öğle yemeğinde aynı besini tükettikleri öğrenildi. Konu ile ilgili ise Uzman Buettner, Melis ailesinin her gün tüketmiş olduğu o besin hakkında konuştu. Melis ailesi, bitki bazı ve vitamin açısından son derece zengin bir besin tüketimini tercih etmişler.