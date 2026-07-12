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Dünya
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Yeniakit Publisher
Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

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Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

İtalya’nın Sardunya adasında yaşayan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren Melis ailesinin uzun yaşam sırrı, bilim dünyasında büyük merak uyandırdı. Aile bireylerinin neredeyse her öğle yemeğinde tükettiği "üç fasulyeli minestrone çorbası", protein ve lif deposu olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, ailenin bu beslenme düzeninin bağırsak sağlığını destekleyerek biyolojik yaşı nasıl genç tuttuğunu masaya yatırıyor.

#1
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

İleri yaşlarına rağmen sağlıklı yaşamlarını sürdüren dünyanın en uzun yaşayan ailesi, beslenme düzeniyle gündem oldu. Uzun ömürlerinin arkasındaki en dikkat çekici alışkanlıklardan biri ise hayatları boyunca düzenli olarak tükettikleri bir yiyecek olarak öne çıkıyor. İşte merak edilen o besin ve ailenin uzun yaşam sırları.

#2
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Melis ailesinin kardeşleri 2023 yılında bir belgesel dizisinde yer aldılar. Yazar Dan Buettner'ın, aralarında Melis ailesinin de yaşamış olduğu İtalya'nın Sardunya Adası'nda bulunduğu 'mavi bölge' isimli bölgeyi ziyareti konu alındı. Mavi bölge, insanların ortalama yaşam süresinden daha uzun yaşadığı iddia edilen bir bölgedir. Sardunya ise bu bölgelerin arasında en bilinenidir. Bu bölgede yaşayan Melis ailesi ise, 2012 yılında en uzun yaşama rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekoru'na girmişlerdi.

#3
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Aile ile ilgili yapılan araştırmalarda ise, her öğle yemeğinde aynı besini tükettikleri öğrenildi. Konu ile ilgili ise Uzman Buettner, Melis ailesinin her gün tüketmiş olduğu o besin hakkında konuştu. Melis ailesi, bitki bazı ve vitamin açısından son derece zengin bir besin tüketimini tercih etmişler.

#4
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Buettner, yemeğin ne olduğunu açıklarken ailenin her öğle yemeklerinde bunu tükettiklerinden bahsetti. Ekşi mayalı ekmek ve üç fasulyeli minestrone çorbası. Buettner, "Her zaman üç fasulyesi olurdu; bir nohut, bir benekli fasulye ve bir de beyaz fasulye." dedi.

#5
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Diyetisyen Samantha Cassetty Cassetty, ise uzun ve sağlıklı yaşam süren insanların düzenli olarak fasulye tükettiklerinden bahsetti. Melis ailesinin hazırlamış olduğu bu çorbada ise, üç çeşit fasulye ve çok sayıda sebze bulunuyor. İçeriğindeki gıdalardan dolayı bağırsak sağlığı da destekleniyor.

#6
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Uzman bu durum ile ilgili, sağlıklı bir bağırsağa sahip olmanın daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme olasılığını artırdığını söyledi. Protein ve lif açısından zengin olan fasulyelerden oluşur. Aynı zamanda folat, magnezyum ve B6 vitamini gibi mikro besinlerin iyi bir kaynağı olması nedeniyle adeta bir besin deposudur.

#7
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Kasabanın en uzun süre hayatta kalan vatandaşlarından biri olduğu söylenen Consolata Melis, 2015 yılında 108 yaşındayken vefat etti. Consolata Melis, 9 kişilik ailenin en büyüğüdür. Kız kardeşi Claudina 2016 yılında 103 yaşında, Maria 100 yaşında ve Antonio 97 yaşında vefat etti. İtalya'dan sofralarınıza gelecek olan enfes bir lezzet ile karşınızdayız. İçerisindeki malzemelerden dolayı sağlığa son derece faydalı olan bu çorba tarifinde verilen ölçüler 5 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

#8
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Malzemeler: Bir adet büyük boy kuru soğan İki diş sarımsak Dört yemek kaşığı zeytinyağı Bir yemek kaşığı domates salçası Bir adet orta boy kabak

#9
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Bir adet orta boy havuç Bir adet orta boy patates Üç dal kereviz sapı Beş adet taze fasulye ya da bakla 100 gram karnabahar

#10
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Bir dal pırasa Dört dal fesleğen Beş su bardağı sıcak tavuk suyu Yarım su bardağı Meksika fasulyesi Bir su bardağı boncuk makarna Bir çay kaşığı tuz Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

#11
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Servis için üzerine: 1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri Yapılışı: İlk olarak kuru soğanı küçük parçalar haline gelecek şekilde doğrayın. Sarımsakların ise kabuklarını soyun ve elinizi kesmemeye dikkat ederek bıçağın tersiyle ezip ince ince doğrayın. Patateslerin kabuklarını soyun ve iri küpler halinde doğrayın. Kabak ve havuçları da patateslere uyumlu olacak şekilde kesin.

#12
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Bol suda yıkanmış olan kereviz sapları ve pırasayı ince ince doğrayın. Karnabaharın ise küçük çiçeklere ayırın. Kılçık kısımlarını temizlemiş olduğunuz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar haline getirin ve fesleğen yapraklarını da ayıklayın. Zeytinyağını derin bir tencerenin içerisinde kızdırın. Küçük parçalar halinde doğranmış olan kuru soğanı ekleyerek hafif renk alana kadar soteleyin.

#13
Foto - Dünyanın en uzun yaşayan ailesinin sırrı ortaya çıktı! Sofralarından eksik etmedikleri tek besin bakın neymiş?

Sarımsakları da içerisine ekleyip karıştırın. Ardından domates salçasını da ekleyip bir süre daha kavurun. Aralıklar halinde karıştırın ve doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilen Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencerenin içerisine alın. Sebzelerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak tavuk suyunu ekleyip ve 15-20 dakika kadar daha pişirin. Sonrasında ise servis ederken isterseniz üzerine iri rendelenmiş parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.

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