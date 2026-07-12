Arjantin İsviçre karşısında uzatmalarda güldü
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2026 Dünya Kupası çeyrek final aşamasında Arjantin ile İsviçre karşılaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devresinde İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finalde yazdırdı.
2026 Dünya Kupası çeyrek final aşamasında Arjantin ile İsviçre karşılaştı. 2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Arjantin, normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma devresinde İsviçre'yi 3-1 mağlup ederek adını yarı finalde yazdırdı.
Arrowhead Stadyumu'ndaki maçın 10. dakikasında Alexis Mac Allister, ülkesi Arjantin'i öne geçiren golü kaydetti.
İlk yarı Arjantin'in 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Dan Ndoye, 67. dakikada skoru 1-1'e getiren golü attı.
Leandro Paredes ile Breel Embolo'nun ikili mücadelesinde, Paredes'e sarı kart çıktı. Hakem daha sonra pozisyonu VAR ekranından izledi ve Embolo'nun kendisini aldatmaya yönelik bir harekette bulunduğunu belirledi. 72. dakikada Paredes'in sarısı iptal edilip, Embolo'ya sarı kart gösterildi. Embolo'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle İsviçre, 10 kişi kaldı.
Normal sürede başka gol olmadı ve uzatma devrelerine geçildi.
106. dakikada sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Cristian Romero, yerini Otamendi'ye bıraktı.
Julian Alvarez, 112. dakikada ceza sahası dışından attığı şık golle Arjantin'i tekrar öne geçirdi.
Arjantin'de Lautaro Martinez, 120+1'de farkı ikiye çıkardı.
Uzatma devreleri sonucunda Arjantin, İsviçre'yi 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla son şampiyon Arjantin, 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi. Lionel Scaloni'nin öğrencileri, yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
72 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale ulaşan İsviçre, turnuvaya veda etti.