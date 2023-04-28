Erdoğan-Putin görüşmesinde flaş anlaşma! Tüm dünyaya duyurdular

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde mutabakata varıldı. Buna göre, ilave havayolu seferleri düzenlenecek, Türkiye'nin sattığı domates kotası da 500 bin tona çıkarılacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl koridorunun süresinin uzatılması gerektiğini belirttiği, Putin'in de karşılık olarak, "Türkiye'nin teklifini önemsiyoruz" dediği ifade edildi.

Suriye ile görüşmeler: PKK ile mücadele ve sığınmacıların dönüşü masada

Açıklamada ayrıca Suriye ile dörtlü çalışma grubuna ilişkin de verilen bilgide, "Çalışma grubunun gündeminde PKK ile mücadele, sınır güvenliği ve sığınmacıların dönüşü ile siyasi süreç var" denildi.

Ayrıca, bir sonraki görüşmenin seçimden sonra olabileceği belirtildi.

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