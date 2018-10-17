Erdoğan-Pompeo zirvesi sona erdi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova'ya hareketi öncesi Pompeo'yu Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti.

40 dakika sürdü

Saat 10:10'da başlayan görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katılırken zirve yaklaşık 40 dakika sürdü.

İlk olarak Suudi Arabistan'a gitmişti

ABD Başkanı Donald Trump kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini soruşturması için Pompeo'yu Suudi Arabistan'a göndermişti.

Pompeo, dün Suudi Kralı Selman ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı da görüşme hakkında bir açıklama yaptı ve Pompeo'nun, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti için şeffaf soruşturma taahhütü veren Kral Selman'a teşekkür ettiğini duyurdu.