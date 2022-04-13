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Gündem Erdoğan paylaşımı mide bulandırmıştı! Survivor'ın alçağıyla ilgili flaş gelişme
Gündem

Erdoğan paylaşımı mide bulandırmıştı! Survivor'ın alçağıyla ilgili flaş gelişme

ABD'de yaşayan eski milli yüzücü ve Survivor yarışmacısı Derya Büyükuncu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası sosyal medyadan yaptığı iğrenç paylaşımlar nedeniyle ifadesinin alınması talebi ABD Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:56:00 -
Erdoğan paylaşımı mide bulandırmıştı! Survivor'ın alçağıyla ilgili flaş gelişme

 

ABD'de yaşayan eski milli yüzücü ve Survivor yarışmacısı Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sonrası sosyal medya hesabından iğrenç bir 'helva' paylaşımı yapmıştı. Paylaşımın ardından küstah Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

ABD makamlarıyla temasa geçen Türkiye, Derya Büyükuncu'nun ifadesinin alınmasını talep etti. Ancak ABD, Büyükuncu'nun paylaşımlarının 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiğini belirterek söz konusu talebi reddetti.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bir ifadenin yargılanabilmesi için ya direk tehdit içermesi ya da şiddet eylemine yol açmış olması gerekir" denildi.

 

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