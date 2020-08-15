Erdoğan Pakistan'ın bağımsızlığının 73.yılına özel mesaj yayımladı
Türkiye ile yakın ilişkilere sahip Asya ülkesi olan Pakistan bağımsızlığının 73. yılını büyük bir sevinçle kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugüne özel bir mesaj yayımlayarak dost ve kardeş ülke Pakistan'ın bağımsızlığının 73. yılını tebrik etti.
Her daim Türkiye'nin yanıda yer alarak ümmet şuurunu yaşatan İslam ülkelerinden Pakistan bağımsızlığının 73. yılını kutluyor.
1947 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede 73 yıl kutlamaları görkemli bir şekilde yapıldı. Başken İslamabad olmak üzere birçok şehirde törenler ve havai fişek gösterileri düzenlendi.
Erdoğan mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan'ın bağımsızlığının 73. yılına özel bir mesaj yayımladı.
Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Pakistan Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.