Erdoğan Pakistan'ın bağımsızlığının 73.yılına özel mesaj yayımladı

Her daim Türkiye'nin yanıda yer alarak ümmet şuurunu yaşatan İslam ülkelerinden Pakistan bağımsızlığının 73. yılını kutluyor.

1947 yılında bağımsızlığını kazanan ülkede 73 yıl kutlamaları görkemli bir şekilde yapıldı. Başken İslamabad olmak üzere birçok şehirde törenler ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

Erdoğan mesaj yayımladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Pakistan'ın bağımsızlığının 73. yılına özel bir mesaj yayımladı.

Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Pakistan halkına, milletlerinin bağımsızlığının 73. yıldönümünde yürekten tebriklerimi sunuyorum. Türk halkı adına, güçlü bağlarımız olan tüm Pakistanlılara selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Pakistan Muhammed Ali Cinnah'ın önderliğinde 1947 yılında Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmişti.