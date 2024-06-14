Erdoğan-Özel görüşmesi, Payidar Gondol, İspanyol gazeteci-İspark!

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e iade-i ziyarette bulundu.. Ziyarette, Özgür Özel tarafından Tayyip Erdoğan’a verilen hediye, CHP yandaşı gazetelerde şöyle tanımlandı.. “Paşabahçe’de, Payidar Gondol ismi ile, sadece 2023 adet ve el işçiliği ile üretilen, altın yaldızlı süslemeli, Atatürk’ün oturduğu balkonun cam objesi..”

Paşabahçe özel üretimli cam hediye sözkonusu.. Paşabahçe markası kimin? Şişecam topluluğunun.. O topluluk kimin? İş Bankası’nın.

İş Bankası kimin? Kurtuluş Savaşı’nda dünya Müslümanlarının Hilafeti kurtarmak için topladığı paralarla kurulan bu bankanın tamamı değil ama.. % 27’si CHP’nin.

CHP diyordu ki, “Biz sadece hissedarız. Mustafa Kemal’in vasiyeti gereği kâr almıyoruz. Kârlar, Tarih Kurumu’na, Dil Kurumu’na vesair gidiyor..”

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Şimdi anlaşılıyor ki, “Bal tutan, parmağını yalıyor.”

Acaba İş Bankası iştiraki Şişe Cam topluluğu, daha kaç özel ürünü, CHP’ye aktarmıştır?

Bunlar aktarılırken fatura kesilmiş midir?

Bedeli alınmış mıdır?

Soruları devam ettirebiliriz ama..

Bu kadarı, şimdilik yeter..

CHP’nin, “tek kuruş menfaatimiz yok” dediği İş Bankası’ndaki hissesi için, yıllar önce teklifimizi yapmıştık: “Sizin o hisselerden kaynaklı hiç menfaatiniz yok ise. Sizi bu yükten kurtaralım. Gelin o hisseleri, gerçek sahibi olan Hazine’ye devredin. Siz de rahat edin. Millet de rahat etsin..”

Cevap gelmemişti..

Şimdi sorduğumuz sorulara da cevap geleceğini hiç sanmıyorum..

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