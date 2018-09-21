Erdoğan "Orada olacağım" dedi, herkesi davet etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılacağını belirterek, herkesi İstanbul Yeni Havalimanı'na davet etti.21 Eylül 2018 Cuma 23:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın 'Milli Teknoloji Hamlesi' heyecanını gençlerimizle birlikte yaşamak üzere ben de TEKNOFEST’te olacağım. Hayallerinin peşinden giden herkesi yarın İstanbul Yeni Havalimanı'na bekliyorum." ifadesini kullandı.
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