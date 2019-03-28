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Erdoğan: Operasyon ters tepti, şimdi TL bulamıyorlar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomik saldırılara dair, “Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır. Şimdi son olarak döviz, faiz kur sıkıştırma operasyonları ne oldu? Ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar.” dedi.

28 Mart 2019 Perşembe 14:31
Erdoğan: Operasyon ters tepti, şimdi TL bulamıyorlar!

Sosyal medyadaki canlı yayında gençlerin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye çekilmek istenen ekonomik operasyonla ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Ters tepti”

Ekonomik çalkantılara dair, “Tüm bunlar Batı'nın, başta Amerika'nın, Türkiye'yi sıkıştırma operasyonlarıdır.” diyen Erdoğan, “Şimdi son olarak döviz, faiz kur sıkıştırma operasyonları ne oldu? Ters tepti. Şimdi Türk Lirası bulamıyorlar.” diye konuştu.

Ödeme yapma noktasında sıkıntıya düştüklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

İş ters döndü. Bunu yapamayınca da şu anda Türk Lirası prim yaparken, dolar düşmeye yöneldi. Dün akşam itibariyle 5,3-4 bu civarlara kadar düşmüş vaziyette. Biz bu defa kendimize güveniyoruz. Ekonomide iyi konumdayız. Şu anda uluslararası bu oyunu oynayan bankalar, işte onlar seçim zamanları rapor açıklamayacağız demeye başladı. E açıkla, açıklasan ne yazar? Biz kendimize güveniyoruz, inanıyoruz. Bundan önce yaptığınız tutmadı, yine tutmayacak. Burada bizim bir sıkıntımız var onu söyleyeyim. O da nedir? Enflasyon meselesi. Enflasyonda düşüş hafif de olsa başladı. Fakat burada tabi asıl sıkıntı faiz konusudur. Faizi aşağı düşürdükçe enflasyon aşağı düşecektir. Olay enflasyonda; aslında patates domates değil. Asıl mesele faizdir. Ben de bir ekonomistim.

“Terbiye etmemiz şart”

Piyasadaki spekülatörleri terbiye etmemiz şart. Malum gidip bir yıl önceden benim üreticimin bütün varlığını satın alanlar var. Gelip kendi vitrinlerinde fahiş fiyatlarla satıyorlar.” ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

31 Mart akşamına kadar bu iş yoluna girdi girdi, girmezse tanzim satış noktasında adımımızı atacağız dedik. Kimlerle yapacağız? Esnaf sanatkarlar birliği var. oturacağız, konuşacağız. Onların da hitap ettiği küçük marketler var. bu küçük marketlerle de bu adımı atarız. Bize zincir marketlerin yardımcı olması lazım. Bu devlet, bu millet hepimizin. Fahiş fiyatlarla milleti sömürmeyelim, pazarlarda yeni çıkaracağımız hal yasasıyla da pazarlarda farklı bir adımı inşallah atmış olacağız.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:31
  1. ekonomi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. döviz
  4. kur operasyonu

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  • sabrisabri29 dk önce
    Türkiye güzel bir hamle yaptı fakat yabancılar borsadaki hisselerini satarak TL.ye ulaşıyorlar. Bu yüzden de İstanbul Borsası düşüyor. Uzun vadede sürdürülemez bir yöntem bu. Umarım başka çözümler üretebiliriz.
  • Leventbay Leventbay 37 dk önce
    Nasıl ters tepti dolar haka tırmanıyor. 5.6 da şimdi hepsi tırnanıyoraltın euro . Benim üreticim. Nasıl diyebilirsin ki . Sen devlet olarak yalnız bıraktın öyle teşvikle falalada olmuyor görüyoruz .
  • RemziRemzi53 dk önce
    öyle böyle tepmemiş. dolar şu an 5,60 TL. hep dış güçler yahu yoksa ekonomimiz süper. Baksanıza önüne gelen en ufak oyunda alt üst ediyor koca ülkenin ekonomisini.

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