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Gündem Erdoğan o teklife "Ben halkı kandıramam" deyip karşı çıkmış
Gündem

Erdoğan o teklife "Ben halkı kandıramam" deyip karşı çıkmış

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde, Çanakkale Köprüsü'nün ücreti ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 15:32:00 -
Erdoğan o teklife "Ben halkı kandıramam" deyip karşı çıkmış

 

 

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi'nde, Çanakkale Köprüsü'nün ücreti ile ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Köprünün ücretinin MKYK'da gündeme geldiğini ifade eden Turan, "Ulaştırma Bakanımız tüm verileri verdi. 200 lirada karar kılındı. Bazı arkadaşlarımız '195 TL yapalım' dedi. Sayın Erdoğan, 'Asla' dedi. 'Ama Sayın Cumhurbaşkanımız psikolojik sınır' dedik. 'Ben halkı kandıramam' dedi" ifadelerini kullandı. 

 

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