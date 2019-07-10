Erdoğan o noktaya dikkat çekerek söyledi: Milletime şikayet ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulundaki konuştu. CHP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi’nde genel başkanlarının ‘hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum." dedi.

HAK-İŞ'e övgü

İslam dininde emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusuna önem verildiğini belirten Erdoğan, "Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır." ifadelerini kullandı.