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Erdoğan o noktaya dikkat çekerek söyledi: Milletime şikayet ediyorum

Hak-İş'in 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Belediyesi'nde yaşanan işten çıkarmalarla ilgili olarak "‘hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum." dedi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
Erdoğan o noktaya dikkat çekerek söyledi: Milletime şikayet ediyorum

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulundaki konuştu. CHP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanan işçi kıyımına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Yolumuza aynen devam edeceğiz. Bu vesileyle Bolu Belediyesi’nde genel başkanlarının ‘hiç kimse dışarıya atılmayacak’ dediği halde Hak-İş mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka, sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum." dedi.

HAK-İŞ'e övgü

İslam dininde emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesi konusuna önem verildiğini belirten Erdoğan, "Sendikalar işte bu mücadeleye öncülük eden kuruluşlar olarak gerçekten takdire şayan bir konumda bulunuyorlar. Hak-İş sadece işçinin emekçinin hakkını aramakla kalmamış aynı zamanda bağrından çıkmış toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir sendikadır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  1. Bolu
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. hak-iş

YORUM YAZ

  • Mehmet GökdemirMehmet Gökdemir23 dk önce
    Kim bilir işten çıkarılanların büyük bölümü chp ye oy vermiştir geçmiş olsun
  • TURANTURAN26 dk önce
    İşten çıkarmalarının olacağı belliydi.Reis kusura bakma bu hediyeyi onlara sen teslim ettin.Hataların olduğunu yazdılar ama hatalarında ısrar ettin.Sorunun büyüğü geriden geliyor.Yerel yönetimlerde çalışan muhafazakar insanların 28 şubatta olanları yeniden yaşayacaklar.
  • BekirBekir28 dk önce
    Bos bos konusuyosun, bankamatik memurlarini akp trollerini tabiki isten atacaklar yok bide onlari bedavadan doyuracaklarmiydi.

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